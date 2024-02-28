«Десять лет играла в теннис»: новосибирская студентка побила рекорд России по бегу 10-летней давности

Новосибирская студентка Мария Ермакова завоевала «золото» Чемпионата России по легкой атлетике. 20-летняя девушка побила рекорд 10-летней давности среди юниорок на дистанции в 5000 метров.
Мария преодолела дистанцию за 15 минут и 49,14 секунд, обогнав соперниц на полминуты. Предыдущий рекорд чемпионата России установила Анна Кудашкина: в 2014 году она пробежала 5000 метров за 15 минут и 51 секунду.
— Было тяжело бежать всю дистанцию в одиночку и сохранять нужный темп. Меня очень поддерживал тренер и зрители, после победы появилось желание стремиться к новым рекордам. В планах бежать дистанции на 5 тысяч и 10 тысяч метров, показать лучшие результаты, — сообщила КП-Новосибирск Мария Ермакова.
— На первом курсе НЭТИ я пришла на физкультуру, тренер заметил меня и предложил заняться легкой атлетикой. До этого я 10 лет занималась большим теннисом, — уточнила Мария Ермакова.