«Десять лет играла в теннис»: новосибирская студентка побила рекорд России по бегу 10-летней давности

— Было тяжело бежать всю дистанцию в одиночку и сохранять нужный темп. Меня очень поддерживал тренер и зрители, после победы появилось желание стремиться к новым рекордам. В планах бежать дистанции на 5 тысяч и 10 тысяч метров, показать лучшие результаты, — сообщила КП-Новосибирск Мария Ермакова.