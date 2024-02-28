В Новосибирске мэрия пресекла незаконную торговлю бензином

В общей сложности, по данным пресс-центра муниципалитета, за прошлый год сотрудники департамента 49 раз изымали автомобили и ёмкости с топливом, которые использовались для незаконной торговли в сибирской столице. За 2023 год протоколы о торговле ГСМ в неустановленных местах были составлены 98 раз.