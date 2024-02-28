В Новосибирске мэрия пресекла незаконную торговлю бензином

Из сообщения городской администрации следует, что сотрудники департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства изъяли автоцистерну на базе грузовика ЗИЛ. Используя этот автомобиль, водитель торговал бензином «на разлив», не имея на это законных оснований.
ЗИЛ отогнали в специально отведенное для этого место, а сам «бизнесмен» стал фигурантом дела об административном правонарушении, по которому ему может грозить штраф до 5 тысяч рублей.
В общей сложности, по данным пресс-центра муниципалитета, за прошлый год сотрудники департамента 49 раз изымали автомобили и ёмкости с топливом, которые использовались для незаконной торговли в сибирской столице. За 2023 год протоколы о торговле ГСМ в неустановленных местах были составлены 98 раз.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске просят не запрещать мигрантам работать в общественном транспорте. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области хотят направить более 300 миллионов рублей на ликвидацию свалок. Читайте также: в Новосибирской области жители остались без прямой маршрутки до метро.
Егор САФРОНОВ.