Бесплатный проезд на социальном такси организован в Хабаровском крае

Мера поддержки рассчитана на людей старше 65 лет и граждан, имеющих инвалидность. Ее реализуют в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». В краевом минсоцзащиты отметили, что для работы мобильных бригад в каждом из 12 комплексных центров соцобслуживания есть по автомобилю, оборудованному под нужды маломобильных людей. Подробнее об услуге можно узнать по телефону в самих учреждениях.