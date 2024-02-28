Бесплатный проезд на социальном такси организован в Хабаровском крае

В Хабаровском крае действует социальное такси для людей с инвалидностью и пожилых сельских жителей. Благодаря спецтранспорту жители могут бесплатно доехать в больницу и вернуться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Мера поддержки рассчитана на людей старше 65 лет и граждан, имеющих инвалидность. Ее реализуют в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». В краевом минсоцзащиты отметили, что для работы мобильных бригад в каждом из 12 комплексных центров соцобслуживания есть по автомобилю, оборудованному под нужды маломобильных людей. Подробнее об услуге можно узнать по телефону в самих учреждениях.
Напомним, мера поддержки в виде социального такси действует с 2019 года. Мобильные бригады перевезли более трех тысяч человек, в 2023 году доставили 290 граждан. Воспользоваться социальным такси можно, если нужно пройти запланированный медицинский осмотр или диспансеризацию.