«Раздался громкий хлопок, аж уши заложило»: что напугало студентов ДВФУ во Владивостоке

Звук сирены раздался в учебном корпусе Дальневосточного университета во время занятий. О том, что произошло, в социальных сетях рассказали студенты. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как поделилась одна из учениц, после сирены всех предупредили о человеке с оружием:
«Студенты забаррикадировались в кабинете, а затем к нам кинули какой-то предмет, который издал очень громкий хлопок, аж заложило уши. На секунду стало страшно».
Но на самом деле ничего серьезного не произошло. Оказалось, что в здании прошли антитеррористические учения:
«В ДВФУ проведены плановые учения по отработке антитеррористических действий. В учениях приняли участие сотрудники Департамента комплексной безопасности университета и силовых ведомств Приморского края. Тренировка прошла по сценарию “проникновение на объект вооруженных преступников”. Студенты и сотрудники были предупреждены заблаговременно через официальные соцсети вуза».