Многодетным семьям в Кузбассе будут помогать независимо от их дохода

«Указом Президента регионам рекомендовано ввести меры социальной поддержки таких семей, касающиеся обеспечения лекарствами, бесплатного проезда, льгот на оплату ЖКХ и другие. Многие эти меры у нас в Кузбассе есть, но они действуют только для семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, это 14 062 рубля. Мной принято решение о введении у нас в регионе всех рекомендованных указом мер социальной поддержки», — сказал Сергей Цивилев.