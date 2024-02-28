Многодетным семьям в Кузбассе будут помогать независимо от их дохода

В Кузбассе изменят действующее законодательство и отменят критерий нуждаемости в отношении к многодетным семьям, чтобы льготы действовали без ограничений.
«Указом Президента регионам рекомендовано ввести меры социальной поддержки таких семей, касающиеся обеспечения лекарствами, бесплатного проезда, льгот на оплату ЖКХ и другие. Многие эти меры у нас в Кузбассе есть, но они действуют только для семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, это 14 062 рубля. Мной принято решение о введении у нас в регионе всех рекомендованных указом мер социальной поддержки», — сказал Сергей Цивилев.
Теперь все многодетные семьи до достижения старшим ребенком 18 лет (а если ребёнок обучается очно, то до 23 лет) смогут получать меры поддержки независимо от их дохода. Сохранят и ежемесячную выплату 1 200 рублей и ежеквартальную выплату от 500 до 1000 рублей. Поддержкой смогут воспользоваться 40 тыс. кузбасских семей.
Кузбасские женщины обычно становятся мамами к 25 годам. Мы рассказывали, что, помимо забот и ответственности, получают они с новым статусом.