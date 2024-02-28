Когда достроят новый водовод в Евпатории

«Техническая готовность объекта — 30%. На сегодняшний день специалистами ведутся работы по строительству линейной части водопровода с устройством камер и резервуаром чистой воды. К настоящему моменту строители уже проложили порядка девяти километров труб. Ввести в эксплуатацию новый водовод, который обеспечит качественной водой всю Евпаторию, планируется до конца 2025 года», — сказано в сообщении.