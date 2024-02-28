Когда достроят новый водовод в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году, сообщает минстрой Крыма.
«Техническая готовность объекта — 30%. На сегодняшний день специалистами ведутся работы по строительству линейной части водопровода с устройством камер и резервуаром чистой воды. К настоящему моменту строители уже проложили порядка девяти километров труб. Ввести в эксплуатацию новый водовод, который обеспечит качественной водой всю Евпаторию, планируется до конца 2025 года», — сказано в сообщении.
По данным профильного министерства, протяженность водовода составит 12,128 км, производительность — 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч «кубов», подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.
Стройка ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость контракта превышает 2 млрд рублей.
Прокуратура Крыма ранее через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории.