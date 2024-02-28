Певец SHAMAN устроил для омичей «самое большое народное караоке»

Во время выступления певец несколько раз менял свои образы: выходил на сцену в блестящем пиджаке и поясе из пуль, кожаных чёрных брюках и чёрной рубашке. В завершение выступления он исполнил две популярные песни из его репертуара «Я русский» и «Встанем», а после спел гимн России.