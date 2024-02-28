Инспектора Центра занятости населения из Белова поблагодарил Президент

26 февраля Владимир Путин распорядился отметить почётными грамотами и благодарностями жителей Сибири, добившихся значительных успехов в науке, профессиональной и общественной деятельности.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента объявлена Светлане Цибульской — ведущему инспектору центра занятости населения I категории Центра занятости населения города Белово.
Также Президент в феврале присвоил звание «Матери-героини» жительнице Кузбасса Ольге Стерлюк, у которой 10 детей. У семьи двухэтажный дом, вся она занимается подсобным хозяйством.