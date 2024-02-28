Модульные спортивные школьные залы продолжают строить в Хабаровском крае

В рамках программы развития Дальнего Востока и Арктики в Хабаровском крае продолжается строительство модульных спортивных залов для школ. Сейчас завершают возведение четырех таких залов, два из которых находятся в краевом центре, а по одному — в Комсомольске-на-Амуре и рабочем поселке Ванино. После этого к программе присоединятся еще четыре школы Хабаровска, где также появятся модульные спортивные сооружения.