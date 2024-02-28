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Модульные спортивные школьные залы продолжают строить в Хабаровском крае

В регионе возводят четыре таких сооружения.
Источник: Комсомольская правда

В рамках программы развития Дальнего Востока и Арктики в Хабаровском крае продолжается строительство модульных спортивных залов для школ. Сейчас завершают возведение четырех таких залов, два из которых находятся в краевом центре, а по одному — в Комсомольске-на-Амуре и рабочем поселке Ванино. После этого к программе присоединятся еще четыре школы Хабаровска, где также появятся модульные спортивные сооружения.

— В прошлом году на строительство спортзалов регион получил около 160 миллионов рублей из президентской дальневосточной субсидии для реализации программы. В текущем году из федерального и краевого бюджетов направлено еще 208 миллионов, — рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Завершается сборка модульных залов в двух школах: в поселке Березовка и школе № 47 Хабаровска. Уже выполнен основной монтаж и внутренняя отделка, продолжаются работы по установке дверей и внутренних коммуникаций.

— Спортзалы оборудуют всем необходимым для организации занятий физкультурой и спортом, что поможет детям поддерживать здоровый образ жизни и разнообразить учебный процесс дополнительными видами спорта, — сказала начальник управления образования администрации города Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

Проект «Киокусинкай в школу» внедрят в образовательных учреждениях в рамках программы. В Хабаровске уже четыре школы участвуют в проекте, где от 40 до 150 детей занимаются единоборствами. Тренировки ведут профессиональные тренеры, и результаты у учеников впечатляющие.

строительство