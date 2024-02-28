Олег Конюк хочет оставить для истории самолет, севший в поле под Новосибирском

Глава Убинского района Новосибирской области хочет оставить для истории Airbus A320, севший в поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года, если конечно, авиакомпания «Уральские авиалинии» не придумает, как его забрать. Об этом сообщил портал Infopro54.
Идея разрезать лайнер на металлолом и вывезти по частям кажется главе муниципалитета слишком затратной.
Если все же лайнер решат утилизировать, он готов вести переговоры с владельцами, чтобы оставить его жителям района для истории. Ведь не каждый день на их землю садятся самолеты, спасая людей от гибели.
Глава предлагает компании снять с борта все ценное, а сам корпус оставить селянам в качестве памятника. Олег Конюк и место под него нашел уже, правда, пока этот секрет предпочел не раскрывать.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в «Уральских авиалиниях» высказались о судьбе севшего в поле А320.