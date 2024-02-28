Тройные выходные, синие карты, запрет на дроны: что ждет белорусов в марте

С сентября прошлого года в Беларуси фактически запрещены гражданские беспилотники. Указ президента страны № 297 предусматривает полный запрет на эксплуатацию дронов, их изготовление и ввоз в страну для физлиц. А с 25 марта 2024-го коптеры нельзя еще будет иметь в собственности, а также заниматься их покупкой и продажей на территории республики. Сдать свои БПЛА можно волонтерской организации.