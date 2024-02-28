Тройные выходные, синие карты, запрет на дроны: что ждет белорусов в марте

Со следующего месяца автомобилисты могут официально переходить на летние шины. Но спешить с этим не советуют: март еще может преподнести погодные сюрпризы в виде снега.
Также в марте будет больше выходных, а у школьников намечаются каникулы. Плохая новость для курильщиков: вновь подорожают сигареты. Впрочем, обо всем по порядку — в подборке Sputnik.
Три выходных подряд
Восьмого марта отмечается Международный день женщин, который в нашей стране признан официальным выходным. В этом году 8 марта выпадает на пятницу, что автоматически дает большинству белорусских работников право на три выходных подряд — с 8 по 10 марта. Получается, что на следующей семидневке нас ждет четырехдневная рабочая неделя.
Литва закрывает пункты пропуска
Правительство Литвы приняло решение закрыть с 1 марта два пункта пропуска на границе с Беларусью — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны). В Вильнюсе пояснили, что ограничительная мера обусловлена в том числе «рисками, связанными с национальной безопасностью».
Напомним, два пункта пропуска на литовско-белорусской границе — «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — также прекратили работу в августе 2023 году. Таким образом, с марта на литовском направлении продолжат работать только два погранперехода — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Ожидается, что на них значительно вырастет нагрузка грузовых и легковых авто.
Начнет работу новый состав Палаты представителей
В минувшее воскресенье, 25 февраля, в стране прошел единый день голосования, депутатами нижней палаты парламента избрано 110 человек. Среди них — известные политики, военные, представители социальной сферы.
Уже во второй половине марта новый состав Палаты представителей соберется на первую сессию. На заседании выберут спикера нижней палаты, сформируют постоянные комиссии и рабочие органы.
«Синие» страховки для поездок в РФ
Белорусским автомобилистам, выезжающим в Россию, с 1 марта будут выдавать полисы страхования на синих бланках. Новая система автогражданской ответственности «Синяя карта» начала действовать между Беларусью и РФ в сентябре прошлого года, она пришла на смену «Зеленой карте», поскольку страны были исключены из этой международной системы по санкционным причинам.
С сентября по январь белорусские автомобилисты получили более 140 тысяч «синих карт» для поездок в Россию. В свою очередь россияне для поездок в Беларусь получили около 150 тысяч таких страховых автополисов.
«Синие карты» выдавалась на зеленых сертификатах, теперь же с 1 марта в Беларуси их будут печатать на светло-синих бланках. В России их начнут выдавать с 1 апреля.
«Переобуться» на лето
С 1 марта официально разрешено менять зимние автомобильные шины на летние. Однако в Беларуси в это время года погода еще может преподнести неприятные сюрпризы, поэтому ГАИ советует не торопиться. Большинство белорусских автомобилистов, как правило, переходят на летнюю «резину» после майских праздников, когда становится тепло и значительно улучшается сцепление с дорогой.
Запрет на покупку и хранение дронов
С сентября прошлого года в Беларуси фактически запрещены гражданские беспилотники. Указ президента страны № 297 предусматривает полный запрет на эксплуатацию дронов, их изготовление и ввоз в страну для физлиц. А с 25 марта 2024-го коптеры нельзя еще будет иметь в собственности, а также заниматься их покупкой и продажей на территории республики. Сдать свои БПЛА можно волонтерской организации.
Запрет не распространяется на организации и бизнесменов, которые занимаются предпринимательской и профессиональной деятельностью. Чтобы ввезти дроны в республику и использовать по назначению, таким организациям и ИП необходимо получить разрешение в Департаменте по авиации. Данное ведомство занимается учетом всех гражданских беспилотников в стране.
Регистрация на ЦЭ
В этом году для выпускников школ изменены сроки регистрации на централизованный экзамен. Записывать 11-классников для участия в испытании будут с 20 марта по 5 апреля. Регистрация на ЦТ начнется в апреле.
Напомним, ЦЭ в Беларуси проводят с 2023 года. Экзамен в обязательном порядке сдают все ученики 11 классов школ — он является одновременно выпускным и вступительным в вузы. Испытание проводится по двум предметам (первый — русский или белорусский язык, второй — на выбор) и концептуально напоминает централизованное тестирование.
Школьников ждут каникулы
Хорошая новость для белорусских школьников: самая длинная учебная четверть вот-вот закончится. Каникулы начнутся 24-го и завершатся 31 марта. Потом — вновь учеба, которая займет чуть меньше двух месяцев. А после — самые долгожданные летние каникулы. Полный календарь школьных каникул на этот учебный год можно посмотреть в нашей инфографике.
Подорожают сигареты
Слабонервным курильщикам эту новость лучше не читать: со следующего месяца в стране вновь подорожают некоторые марки сигарет. Например, Pall Mall Superslims Azure, которые производят Гродненская табачная фабрика «Неман» и компания «Табак-инвест», будут стоить с 1 марта 5 рублей 40 копеек (+20 копеек).
Также в Беларуси появилась новая компания — ООО «Сентони ПРО», реализующая ряд популярных марок. Она установила следующие цены, которые будут действовать, на некоторые виды сигарет: Kent (Navy Blue, Silver, Switch) — 6 рублей 50 копеек, Vogue La Cigarette Menthe — 6 рублей 90 копеек, Pall Mall Superslims Azure — 5 рублей 40 копеек.
Новая система борьбы с мошенниками
Национальный банк Беларуси разработал меры по противодействию несанкционированным переводам денежных средств — соответствующее постановление вступает в силу с 1 марта. Оно направлено на борьбу с телефонными мошенниками.
Например, банковская операция может приостановлена, если при переводе денег (в том числе электронных) что-то не совпадает с обычными параметрами, которые использует пользователь. Это может быть необычное время или место перевода, иной платежный инструмент или сервис, сумма денег и так далее.
Будем следить за белоруской в космосе
Впервые в суверенной истории страны в космос отправится белорусский гражданин — в качестве основного кандидата заявлена бортпроводник авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская. На МКС она отправится вместе с российским космонавтом и уроженцем Беларуси Олегом Новицким, который будет командовать экипажем, а также американкой Трейси Дайсон. Старт экспедиции намечен на 21 марта, ожидается, что она займет 12 суток.
На станции белорусская женщина-космонавт займется исследованиями в биомедицинской сфере, в области аграрных технологий по выращиванию растений в космосе и выполнит другие задачи.
Из Гомеля в Питер — по воздуху
С 22 марта «Белавиа» запустит прямые рейсы из Гомеля в Санкт-Петербург. Они будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в полете составит примерно полтора часа.
Регулярные полеты из Гомеля возобновились в прошлом году: с 29 октября 2023-го «Белавиа» выполняет рейсы в московский аэропорт Внуково.