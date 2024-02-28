Главные новости за 27 февраля

ВЧЕРА
Головченко: парад к 80-летию освобождения Беларуси пройдет 3 июля в Минске.
Кочанова о выполнении целевых показателей в Минске: сделано много, темпы сбавлять нельзя.
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект по вопросам занятости населения.
«Белорусам не все равно, как будет развиваться их страна». Лебедев об итогах выборов депутатов.
Амбразевич: Беларусь будет развивать права человека эволюционным путем.
Белстат: в экономике в 2023 году было занято 67,3% жителей в возрасте 15−74 лет.
Финансирование инвестпроектов и экспорта, поддержка МСП. Банк развития о работе в 2023 году.
Как в Беларуси работают стандарты качества и безопасности. Новый выпуск проекта «Страна говорит».
Как в Беларуси обеспечивают промышленную безопасность.
Около 1 тыс. победителей университетских олимпиад могут поступить в вузы без экзаменов.
«Просят перевести на другие языки». Книгу детей войны презентовали в Национальной библиотеке.
«Память поколений во имя будущего». Всебелорусский патриотический проект стартовал в Могилевской области.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему «Научные исследования и разработки для медицины и фармакологии. Внедрение и практическое применение» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 14.30. Участники: Маргарита Досина — начальник отдела науки Министерства здравоохранения Республики Беларусь; Игорь Матвиенко — начальник управления научно-технической политики и экспертизы Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь; Василий Богдан — академик-секретарь Отделения медицинских наук Национальной академии наук Беларуси; Алексей Труханов — академик-секретарь Отделения химии и наук о Земле Национальной академии наук Беларусь; Елена Калиниченко — начальник НПЦ «ХимФармСинтез». Аккредитация СМИ по телефонам 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте inna_ermach@mail.ru. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
Выставка «Как прекрасна невеста, и жених ей под стать» откроется в Музее истории города Минска. Она познакомит посетителей с историей свадебной культуры и свадебной моды, символикой традиционного свадебного обряда, имеющего глубокий сакральный смысл. Основа экспозиции — коллекция свадебных платьев и аксессуаров 1950—2010-х годов из фондов Брестского областного краеведческого музея, Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта, частных коллекций. Кроме того, на выставке будут представлены свадебные фотографии и альбомы, акты и свидетельства о заключении брака, открытки, приглашения и материалы, посвященные обряду венчания.
Выставка «Салют над Невой», посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, будет работать до 29 февраля в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Экспозицию разместили на первом этаже в Музее обороны Брестской крепости. Вниманию посетителей представлены 27 баннеров, на которых изображены фотоснимки, документы, отражающие период блокады и освобождения Ленинграда.
В Национальном художественном музее Беларуси до 24 марта будет работать выставка «Художественному — 85. Афиши и фотографии», на которой представлены афиши и фотографии из архива музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
Европейский день редких болезней.
120 лет назад родился Богданович Виктор Францевич, генерал-лейтенант (1949). Уроженец города Житковичи. С 1922 года в Красной Армии. Участник советско-финляндской войны 1939−1940 годов. В Великую Отечественную войну с 1941 года был на Северо-Западном, Волховском, Ленинградском, Степном, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах: начальник штаба корпуса, армии. До 1961 года был на командных и административных должностях в Советской Армии. Умер в 1978 году.