Главные новости за 27 февраля

120 лет назад родился Богданович Виктор Францевич, генерал-лейтенант (1949). Уроженец города Житковичи. С 1922 года в Красной Армии. Участник советско-финляндской войны 1939−1940 годов. В Великую Отечественную войну с 1941 года был на Северо-Западном, Волховском, Ленинградском, Степном, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах: начальник штаба корпуса, армии. До 1961 года был на командных и административных должностях в Советской Армии. Умер в 1978 году.