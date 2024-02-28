У Виталия Наливкина серьёзные проблемы со здоровьем

В социальных сетях появилась информация об очень серьёзных проблемах со здоровьем у актёра Сергея Неретина, игравшего чиновника из Уссурийска Виталия Наливкина в сатирическом скетч-шоу.
Как сообщил в своём аккаунте «ВКонтакте» зампредседателя думы Спасского муниципального района Вячеслав Гнездилов, сейчас Неретин практически прикован к кровати. Ему поставлен диагноз — асептический некроз тазобедренного сустава. Решается вопрос об операции по замене сустава и выставлении группы инвалидности. Неретин «ищет варианты по квоте на операцию», говорится в сообщении.
Андрей Неретин получил всероссийскую известность, начав сниматься в роли придуманного персонажа — председателя исполнительного комитета Уссурийского городского округа Виталия Наливкина в 2020 году. Серия сатирических роликов была создана коллективом под руководством режиссёра Андрея Клочкова для YouTube-канала BARAKuda.