У Виталия Наливкина серьёзные проблемы со здоровьем

В социальных сетях появилась информация об очень серьёзных проблемах со здоровьем у актёра Сергея Неретина, игравшего чиновника из Уссурийска Виталия Наливкина в сатирическом скетч-шоу.

Как сообщил в своём аккаунте «ВКонтакте» зампредседателя думы Спасского муниципального района Вячеслав Гнездилов, сейчас Неретин практически прикован к кровати. Ему поставлен диагноз — асептический некроз тазобедренного сустава. Решается вопрос об операции по замене сустава и выставлении группы инвалидности. Неретин «ищет варианты по квоте на операцию», говорится в сообщении.

К тому же недавняя звезда YouTube находится в сложной жизненной ситуации. После завершения съемок в скетчах про гиперактивного чиновника Неретин фактически остался без средств к существованию. Живёт мужчина в бараке без центрального отопления на окраине Уссурийска.