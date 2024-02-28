В Волгоградской области за зиму выпало 180% от нормы осадков

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин озвучил, на что особенно нужно обратить внимание перед началом сезона.
В Волгоградской области зима запомнится резкими перепадами температур и снегопадами. В регионе меняется климат. Количество осадков превысило на 180% сезонную норму, поделился данными Валерий Бахин.
Частые снегопады и ледяные дожди будут учитывать при подготовке к весеннему половодью. Во время паводка задействуют более 10 тыс. человек личного состава и свыше 3 тыс. единиц техники.
«В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации необходимо реализовать комплекс превентивных мер, направленных на обеспечение готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.
По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в 2024 году паводок начнется в привычные даты и без экстремальных условий. Для более точной оценки специалисты используют беспилотную авиацию для аэрофотосъемки.
В случае возникновения ЧС в Волгоградской области подготовили 12 маневренных групп.