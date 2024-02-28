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В Волгоградской области за зиму выпало 180% от нормы осадков

В регионе начали готовиться к половодью.
Сейчас в Олбани: +10° 4 м/с 96% 749 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин озвучил, на что особенно нужно обратить внимание перед началом сезона.

В Волгоградской области зима запомнится резкими перепадами температур и снегопадами. В регионе меняется климат. Количество осадков превысило на 180% сезонную норму, поделился данными Валерий Бахин.

Частые снегопады и ледяные дожди будут учитывать при подготовке к весеннему половодью. Во время паводка задействуют более 10 тыс. человек личного состава и свыше 3 тыс. единиц техники.

«В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации необходимо реализовать комплекс превентивных мер, направленных на обеспечение готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в 2024 году паводок начнется в привычные даты и без экстремальных условий. Для более точной оценки специалисты используют беспилотную авиацию для аэрофотосъемки.

В случае возникновения ЧС в Волгоградской области подготовили 12 маневренных групп.