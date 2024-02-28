От халата до бриллиантов: «КП — Хабаровск» собрала идеи подарков для женщин на 8 Марта

8 марта страна отмечает Международный женский день. Его история началась больше 100 лет назад. Изначально, целью праздника была борьба женщин за их права и эмансипацию. Раньше в этот день в США и странах Европы проходили митинги и акции в поддержку прав женщин. Со временем отношение к дате изменилось и теперь ее воспринимают совершенно иначе. Начиная с 90-х годов, борьба за равноправие ушла на второй план, а праздник стал символом весны, теплоты и красоты всех женщин. В этот день принято поздравлять жен, матерей, коллег, дочерей. В связи с этим «КП» — Хабаровск" собрала идеи подарков на 8 Марта.