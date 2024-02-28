От халата до бриллиантов: «КП — Хабаровск» собрала идеи подарков для женщин на 8 Марта

8 марта страна отмечает Международный женский день. Его история началась больше 100 лет назад. Изначально, целью праздника была борьба женщин за их права и эмансипацию. Раньше в этот день в США и странах Европы проходили митинги и акции в поддержку прав женщин. Со временем отношение к дате изменилось и теперь ее воспринимают совершенно иначе. Начиная с 90-х годов, борьба за равноправие ушла на второй план, а праздник стал символом весны, теплоты и красоты всех женщин. В этот день принято поздравлять жен, матерей, коллег, дочерей. В связи с этим «КП» — Хабаровск" собрала идеи подарков на 8 Марта.
ЧТО ПОДАРИТЬ ЖЕНЩИНЕ НА 8 МАРТА
Традиционно принято дарить женщинам на 8 Марта цветы. Такой знак внимания понравится всем без исключения. Но многие считают такой вариант банальным и выбирают другие варианты подарков на 8 Марта. В таком случае нужно учитывать статус отношений с женщиной и ее интересы.
В качестве подарка на 8 Марта можно купить что-нибудь символическое, если это, к примеру, сюрприз для коллеги. А можно подойти к выбору основательно, если подарок предназначен близкому и дорогому человеку.
ЧТО ПОДАРИТЬ ЖЕНЕ НА 8 МАРТА
Выбирая подарок для супруги, стоит учитывать ее интересы, образ жизни и потребности. Здесь у мужчин есть преимущество — партнеры в браке знают друг о друге больше, чем обычные пары. В качестве подарка жене подойдут ювелирные украшения, одежда, аксессуары и даже обувь. Если вы сомневаетесь с выбором, можно подарить сертификат в ее любимый магазин, чтобы женщина сама смогла подобрать себе нужную вещь.
Если бюджет праздника ограничен, можно сделать более скромный, но не менее приятный презент. Что подарить жене на 8 Марта, чтобы это было не дорого:
— книгу любимого автора;
— косметику или набор для ухода за телом;
— билеты на концерт или другое мероприятие;
— сертификат в СПА или на массаж;
— гаджеты.
Если возможности купить подарок жене на 8 Марта нет, то можно просто устроить для нее романтический ужин в ресторане или дома.
ЧТО ПОДАРИТЬ ДЕВУШКЕ НА 8 МАРТА
Иногда сложно решить, что купить в подарок на 8 Марта для любимой. Если женщина еще не знает о чувствах к ней, можно выбрать презент, который намекнет ей об этом. Как вариант — отправить букет цветов с открыткой или мягкой игрушкой с запиской.
Мужчины, которые уже состоят в отношениях с девушкой, могут забронировать столик в ресторане или организовать романтическое свидание в одном из живописных мест города. Подарить девушке на 8 Марта можно и что-то полезное, чем она будет пользоваться каждый день. Такой подарок также будет напоминать ей о любимом. Среди таких вещей может быть:
— сумочка или кошелек;
— уютный халат или плед;
— электроника (фены, плойки, стайлеры и другие полезные устройства);
— парфюм и другое.
На самом деле, подарком может быть все что угодно. Отличной идеей станет вариант совместного отдыха. Можно подарить путевку на курорт, сходить на квест, взять урок для двоих по катанию на лошадях или посетить какой-нибудь мастер-класс. Здесь выбор ограничивается только интересами партнеров.
ЧТО ПОДАРИТЬ МАМЕ НА 8 МАРТА
Обычно родители не ждут каких-то дорогих или основательных подарков от своих детей. Им важны внимание и забота. Подарить маме на 8 Марта можно какой-нибудь из сувениров:
— комнатный цветок;
— набор полотенец;
— брелок с гравировкой;
— посуду;
— массажер или тренажен;
— украшения ручной работы.
А еще можно устроить семейную фотоссесию на 8 Марта. Это будет отличный подарок для мамы, который позволит сохранить память о празднике на долгие годы.
ЧТО ПОДАРИТЬ КОЛЛЕГЕ НА 8 МАРТА
Коллегам обычно выбирают недорогие, но практичные подарки. Поздравить женщин на работе с 8 Марта можно цветами и набором канцелярской продукции. Новые ручки, блокноты или карандаши пригодятся всегда.
Еще один хороший вариант подарка коллеге — кофейный или чайный набор. К нему можно купить именную чашку, кружку с надписями или необычной формы.
ГДЕ КУПИТЬ ПОДАРОК ЖЕНЩИНЕ НА 8 МАРТА В ХАБАРОВСКЕ
Купить подарок на 8 Марта сегодня можно не выходя из дома. Множество интересных вариантов для презента есть на маркетплейсах. Но заказывать товары лучше заранее. Если доставка задержится, поздравить женщину вовремя не получится и сюрприз будет испорчен. Если сроки поджимают, то есть много мест, где можно купить подарок на 8 Марата в Хабаровске.
В поисках подходящего варианта можно отправиться в магазин канцтоваров или сувениров. Легче выбирать подарки в торговых центрах, где находится много точек с разными товарами. Подобрать что-нибудь для подарка можно также в цветочных, магазинах косметики, одежды, обуви, электроники и техники.
Выбирая, что подарить женщине на 8 Марта, нужно помнить, что главное — это ваше внимание и забота. Любой подарок будет особенным, если он подарен от чистого сердца.