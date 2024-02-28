На выставке «Россия» начался трек «Умный город для жизни»

«Москва — один из умных мегаполисов мира. Для того чтобы познакомить гостей выставки с цифровой экосистемой столицы и применяемыми в городе технологиями, мы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна и детям, и взрослым. В первую неделю весны посетители трека “Умный город для жизни” узнают, как создаются VR-фильмы, как сделать онлайн-шопинг безопасным, об особенностях проживания питомцев в умном городе, а также о полезных цифровых привычках. Кроме того, в рамках трека ежедневно будут проходить различные викторины и мастер-классы», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.