На выставке «Россия» начался трек «Умный город для жизни»

На Международной выставке-форуме «Россия» начался трек «Умный город для жизни», который посвящен цифровым решениям и технологиям, применяемым в столице. Посетить его можно в пространстве Москвы до 10 марта.
«Москва — один из умных мегаполисов мира. Для того чтобы познакомить гостей выставки с цифровой экосистемой столицы и применяемыми в городе технологиями, мы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна и детям, и взрослым. В первую неделю весны посетители трека “Умный город для жизни” узнают, как создаются VR-фильмы, как сделать онлайн-шопинг безопасным, об особенностях проживания питомцев в умном городе, а также о полезных цифровых привычках. Кроме того, в рамках трека ежедневно будут проходить различные викторины и мастер-классы», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
В первый день нового трека состоялась премьера VR-фильма об истории ВДНХ, созданного специально к выставке в формате 360 градусов. Он погружает зрителя в историю главной выставки страны, которая в этом году отмечает свое 85-летие. Эта работа, созданная в рамках проекта «Узнай Москву», пополнит коллекцию VR-фильмов о знаковых местах и достопримечательностях столицы, которые меняют представление о классических экскурсиях.
Попасть на показы VR-кинотеатра и посмотреть этот и другие фильмы о столице можно будет в течение двух недель, узнать даты и время сеансов можно на сайте пространства Москвы. После завершения трека прогуляться по городу в очках виртуальной реальности можно будет в павильоне ВДНХ «Умный город».
В рамках дня детской цифровой безопасности, который пройдет на выставке «Россия» 28 февраля, в пространстве Москвы состоится паблик-ток с участием экспертов столичного Департамента информационных технологий и «Лаборатории Касперского» о полезных цифровых привычках и правилах безопасности в интернете, которые пригодятся и детям, и взрослым.
О том, сколько кошек Юрия Куклачева зарегистрировано в суперсервисе «Мой питомец», можно будет узнать 29 февраля. На встрече создатель и бессменный руководитель Театра кошек в Москве поделится интересными рассказами о жизни с домашними животными в умном городе, а также обсудит с экспертами важность ответственного подхода к содержанию питомцев, цифровые возможности столичного сервиса, нюансы ухода за домашними животными и многое другое.
Виртуальная экскурсия по дому купца Стахеева состоится 1 марта. Об архитектурных особенностях и истории особняка на Новой Басманной улице, построенного в неогреческом стиле, расскажет Наталья Дутова, призер конкурсов в сфере туризма, член правления столичной Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.
О том, как защитить личные данные при онлайн-покупках, проверить надежность интернет-магазина, о современных инструментах, обеспечивающих безопасность при покупке на крупных онлайн-площадках, расскажут 2 марта.
О проекте «Узнай Москву», краеведении, культурном наследии, а также о внедрении и использовании цифровых технологий в сфере искусства и культуры поговорят 3 марта историк, краевед и экскурсовод Филипп Смирнов и представитель столичного Департамента информационных технологий. На встрече гости пространства узнают о возможностях интерактивного онлайн-гида «Узнай Москву», вариантах нестандартных прогулок по любимому городу и знаковых достопримечательностях Москвы.
В программе также познавательные мероприятия для детей и взрослых. Так, на мастер-классах можно будет попробовать создать собственный веб-сайт. 1 марта участники познакомятся с различными технологиями и языками программирования, которые используются при разработке веб-страниц, смогут создать и опубликовать собственный сайт. Такие занятия помогут подтянуть знания в математике и информатике, а также развить образное и творческое мышление.
Воркшоп по верстке праздничного письма, который пройдет 7 марта, будет полезен не только детям и родителям, но и современным бабушкам и дедушкам. Участники узнают принципы верстки писем с использованием HTML и CSS и научатся создавать красивые шаблоны, добавлять изображения, текст и ссылки.
Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00, понедельник — выходной день. Пространство Москвы находится в зале А павильона № 75. Регистрация на мероприятия не требуется, вход свободный. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте.