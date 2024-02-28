Стал известен диагноз певца Кузьмина после отказа конечностей: эту болезнь вылечить невозможно

Это уже не первый случай, когда Владимир Кузьмин пугает поклонников состоянием своего здоровья. В 2019 году исполнитель хита «Сибирские морозы» самостоятельно обратился к врачам с жалобами на сильные боли в позвоночнике. Тогда выяснилось, что артист слишком сильно перетруждается и ему необходимо принять меры для того, чтобы облегчить нагрузку на позвоночник.