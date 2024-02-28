Стал известен диагноз певца Кузьмина после отказа конечностей: эту болезнь вылечить невозможно

Владимир Кузьмин в последнее время в принципе редко появляется на публике. Но он внезапно объявился накануне, 26 февраля, и сильно напугал поклонников тревожными новостями.
Владимир Кузьмин не на шутку напугал своих близких и поклонников. Стало известно, что домой к артисту приезжала скорая помощь. Журналистам удалось выяснить, что неожиданно 68-летний Кузьмин почувствовал себя плохо — певец пожаловался на сильные боли в сердце и с трудом мог говорить. Более того, бессменный лидер группы «Динамик» на какое-то время потерял возможность двигаться. Его супруга Екатерина приняла решение не мешкать и оперативно вызвала медиков.
Карета скорой приехала на Авиационную улицу, где находится квартира Кузьмина, около четырех часов дня. Они обнаружили артиста в сознании, но он большим трудом мог говорить и хватался за сердце. Врачи установили, что у музыканта случился серьезный приступ стенокардии. Как утверждают специалисты, полностью эту болезнь вылечить невозможно. К счастью, стабилизировать состояние Кузьмина удалось в домашних условиях, поэтому госпитализация ему не потребовалась.
Это уже не первый случай, когда Владимир Кузьмин пугает поклонников состоянием своего здоровья. В 2019 году исполнитель хита «Сибирские морозы» самостоятельно обратился к врачам с жалобами на сильные боли в позвоночнике. Тогда выяснилось, что артист слишком сильно перетруждается и ему необходимо принять меры для того, чтобы облегчить нагрузку на позвоночник.
Кузьмин к рекомендациям врачей отнесся со всей серьезностью, а потому начал ежедневно проходить пешком по восемь километров. Кроме того, музыкант обзавелся облегченной гитарой, что в том числе значительно упростило для него процесс работы.
В 2021 году Владимир Кузьмин оказался на больничной койке из-за выявленного у него поражения легких. Какое-то время артист провел в военном госпитале, расположенном в подмосковном Одинцово. Там же вместе с Кузьминым лежал и Александр Буйнов.
Младший брат Кузьмина, Александр, рассказывал, что первые признаки болезни проявились у певца прямо во время выступления. В перерывах между песнями он бегал в гримерку, пытаясь сбить моментально подскочившую температуру. Родственники Кузьмина уверены, что коварный вирус передался музыканту от его супруги Екатерины, которая продолжала ездить с ним на гастроли, игнорируя свое плохое самочувствие.