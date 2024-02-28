В гастрономический тур с дегустацией могут отправиться жители Хабаровского края

Весна вот-вот вступит в свои права, а на следующей неделе хабаровчан ждут длинные выходные. Всем желающим предлагают интересно и насыщенно провести время в железнодорожных турах.
Первый вариант — гастрономический. Поезд отвезет любителей морепродуктов во Владивосток, где пройдут мастер-классы, дегустация и экскурсия на мореферму. Также гости прогуляются по Миллионке и Нагорному парку. Запланирована программа как раз на длинные выходные с 8 по 10 марта.
Второй тур — театральный, тоже во Владивосток. Желающие смогут заглянуть за кулисы Приморской сцены Мариинского театра, прогуляться по гримеркам, костюмерным и бутафорскому цеху, а также заглянуть в оркестровую яму. Экскурсия продлится с 8 по 10 марта.
И еще один тур, достаточно популярный у хабаровчан, — лыжная стрела в «Холдоми». Любители активного отдыха прокатятся на горных лыжах, сноубордах и тюбингах, а также насладятся красотами гор. Поездки назначены на период с 8 по 11 и с 22 по 25 марта.