В гастрономический тур с дегустацией могут отправиться жители Хабаровского края

И еще один тур, достаточно популярный у хабаровчан, — лыжная стрела в «Холдоми». Любители активного отдыха прокатятся на горных лыжах, сноубордах и тюбингах, а также насладятся красотами гор. Поездки назначены на период с 8 по 11 и с 22 по 25 марта.