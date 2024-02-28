Главные новости в Молдове 28 февраля

1. Пенсионеры в Молдове не знают, насколько вырастет их пенсия в этом году: Точный процент индексации будет назван позже — парламент страны.
2. Перепил, веди себя прилично: Молдавские депутаты отжигают не по-детски — министр образования Перчун и депутат ПАС Мариан доказали, что они и танцоры плохие.
3. В случае объявления мобилизации Минобороны заберет у молдавских предприятий автомобили и другое добро: Что это — уже началось или очередной фейк, еще и документы в доказательство.
4. У молдавских школьников начинаются весенние каникулы: Когда дети вернутся в школу.
5. В Бухаресте молдавский боец ММА жестоко избил проститутку: Ее в луже крови нашел прохожий.