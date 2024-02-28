Новые штрафы появятся в Казахстане

Депутат Нуртай Сабильянов сообщил, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан “О дорожном движении” по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности» с сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях разработан депутатами.