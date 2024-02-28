Министр экологии Красноярского края Часовитин проверил кирпичный завод на Маерчака

Владимир Часовитин посетил «Первый кирпичный завод» с проверкой во время действующего режима НМУ или попросту «черного неба». Завод находится на Маерчака, жители района регулярно жалуются на дымку и неприятный запах.
Министр экологии осмотрел производственную площадку, цех и все оборудование завода. Там рассказали, что на завод купили современную газоочистную установку. Трубу в скором времени установят.
Часовитин предложил заводу приостанавливать производство на время режима неблагоприятных метеоусловий.