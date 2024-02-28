В январе услуги в Хабаровском крае дорожали меньше, чем товары

В январе 2024 года в сфере услуг ценыза год в Хабаровском крае выросли на 5,3%, что меньше, чем в декабре 2023 года— на 5,4%. В целом годовая инфляцияв регионе ускорилась до 7,3% после 6,8% в декабре. Основная причина — перенос возросших затрат производителей и поставщиков в цены на продукты питания и непродовольственные товары, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России.