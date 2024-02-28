В январе услуги в Хабаровском крае дорожали меньше, чем товары

В январе 2024 года в сфере услуг ценыза год в Хабаровском крае выросли на 5,3%, что меньше, чем в декабре 2023 года— на 5,4%. В целом годовая инфляцияв регионе ускорилась до 7,3% после 6,8% в декабре. Основная причина — перенос возросших затрат производителей и поставщиков в цены на продукты питания и непродовольственные товары, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России.
«Удорожание логистики, упаковки и неурожай какао-бобов в странах-производителях привели к росту затрат кондитеров на сырье и импортные ингредиенты. В результате шоколадные конфеты, пряники и печенье в годовом выражении подорожали сильнее, чем в декабре», — отметила заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
Фармацевтические компании продолжали переносить в цены возросшие ранее издержки на закупку импортного сырья и обслуживание зарубежного оборудования. В связи с этим ускорился годовой рост цен на медикаменты.
Инфляция в Хабаровском крае по-прежнему остается ниже, чем в Дальневосточном федеральном округе (8,2%) и России в целом (7,4%). По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.