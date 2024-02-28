«Спасибо, что вы есть»: в Красноярске поисковому отряду имени Оксаны Василишиной исполнилось 11 лет

В Красноярске поисковому отряду имени Оксаны Василишиной исполнилось 11 лет. Сообщение об этом появилось в социальных сетях отряда.
Как отметили сами поисковики, годы работы — это тысячи найденных людей и сотни волонтеров, которые стали частью большой семьи.
— Уверены, мы всё делаем правильно. Мы прилагаем все усилия, чтобы долгожданный «Найден. Жив» прозвучало в каждой семье, где пропадает близкий, — написали поисковики.
Люди, которые в отряде с первых лет признаются, когда только начинали — даже не думали, например, о квадрокоптерах, и тем более о всеобщем признании.
Красноярские поисковики получили поздравления от полиции края.
— Этот замечательный отряд сотрудникам правоохранительных органов невозможно недооценить! «Поиск» в любое время дня и ночи готов профессионально помогать находить пропавших людей, принимает участие в ликвидации ЧС, помогая пострадавшим от пожаров и наводнений. Спасибо, что вы есть, — написали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В декабре прошлого года отряд «Поиск пропавших детей — Красноярск» назвали в честь Оксаны Василишиной. Она умерла 20 декабря. Именно Василишина 11 лет назад возглавила поисковый отряд.
— Теперь Оксану Василишину и её отряд знают во многих регионах России. Знают, как сильный и профессиональный коллектив. За что мы бесконечно ей благодарны! Она вложила в нас часть себя, своего мужества, неустанности и любви к своему делу.
Оксана Василишина несколько лет боролась с онкологией. В 2020 году у руководителя красноярских поисковиков обнаружили рак кишечника четвертой стадии с метастазами. Ей сделали несколько операций, но болезнь каждый раз удавалось загасить лишь на время. Ознакомиться с историей Оксаны Василишиной можно по этой ссылке.