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«Спасибо, что вы есть»: в Красноярске поисковому отряду имени Оксаны Василишиной исполнилось 11 лет

Красноярскому поисковому отряду имени Оксаны Василишиной исполнилось 11 лет.
Источник: Соцсети

В Красноярске поисковому отряду имени Оксаны Василишиной исполнилось 11 лет. Сообщение об этом появилось в социальных сетях отряда.

Как отметили сами поисковики, годы работы — это тысячи найденных людей и сотни волонтеров, которые стали частью большой семьи.

— Уверены, мы всё делаем правильно. Мы прилагаем все усилия, чтобы долгожданный «Найден. Жив» прозвучало в каждой семье, где пропадает близкий, — написали поисковики.

Всего обращений в отряд за годы работы было больше четырех тысяч. Да, найти удается далеко не всех, но попытаться это сделать все равно надо. Люди ждут, что их братья, сестры, дети, бабушки и дедушки, вернутся домой, целыми и невредимыми. Забрать у людей надежду и не выйти на поиски — просто нельзя.

Люди, которые в отряде с первых лет признаются, когда только начинали — даже не думали, например, о квадрокоптерах, и тем более о всеобщем признании.

Красноярские поисковики получили поздравления от полиции края.

— Этот замечательный отряд сотрудникам правоохранительных органов невозможно недооценить! «Поиск» в любое время дня и ночи готов профессионально помогать находить пропавших людей, принимает участие в ликвидации ЧС, помогая пострадавшим от пожаров и наводнений. Спасибо, что вы есть, — написали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В декабре прошлого года отряд «Поиск пропавших детей — Красноярск» назвали в честь Оксаны Василишиной. Она умерла 20 декабря. Именно Василишина 11 лет назад возглавила поисковый отряд.

— Теперь Оксану Василишину и её отряд знают во многих регионах России. Знают, как сильный и профессиональный коллектив. За что мы бесконечно ей благодарны! Она вложила в нас часть себя, своего мужества, неустанности и любви к своему делу.

Оксана Василишина несколько лет боролась с онкологией. В 2020 году у руководителя красноярских поисковиков обнаружили рак кишечника четвертой стадии с метастазами. Ей сделали несколько операций, но болезнь каждый раз удавалось загасить лишь на время. Ознакомиться с историей Оксаны Василишиной можно по этой ссылке.