«Спасибо, что вы есть»: в Красноярске поисковому отряду имени Оксаны Василишиной исполнилось 11 лет

Всего обращений в отряд за годы работы было больше четырех тысяч. Да, найти удается далеко не всех, но попытаться это сделать все равно надо. Люди ждут, что их братья, сестры, дети, бабушки и дедушки, вернутся домой, целыми и невредимыми. Забрать у людей надежду и не выйти на поиски — просто нельзя.