На приморских базах отдыха не хватает номеров: придется строить быстровозводимые гостиницы

Номеров не хватает, несмотря на то, что в прошлом году число номеров в круглогодичных гостиницах выросло более чем на тысячу мест. На текущий момент, как сообщает «АиФ-Приморье», выкуплены практически все номера с июля до начала сентября. По словам эксперта, раскупаются даже базы и отели, которые находятся в стадии стройки или ремонта.