Очередь на экзамен по вождению можно забронировать в приложении ЦОН

«Благодаря сервису граждане могут существенно экономить время. Так, ранее для того, чтобы сдать теорию, услугополучателю нужно было приехать в спецЦОН, получить талон, дождаться очереди, подать заявление у оператора и только после этого пройти в экзаменационный класс. Сейчас эти этапы проходить не обязательно. Клиент может прийти сразу на теоретический экзамен в обозначенное время, которое он забронировал ранее. А после успешной сдачи теории можно также забронировать очередь на практику через приложение “ЦОН”, — указывается в сообщении.