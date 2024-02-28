Очередь на экзамен по вождению можно забронировать в приложении ЦОН

Через приложение «ЦОН» поступило более 8 тыс. заявок на бронирование очереди на сдачу экзаменов в спецЦОНах. У граждан отпала необходимость обращаться в центр для подачи заявления на получение первичного водительского удостоверения. Они могут сделать это онлайн через приложение во вкладке «Услуга по видео», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».
«Благодаря сервису граждане могут существенно экономить время. Так, ранее для того, чтобы сдать теорию, услугополучателю нужно было приехать в спецЦОН, получить талон, дождаться очереди, подать заявление у оператора и только после этого пройти в экзаменационный класс. Сейчас эти этапы проходить не обязательно. Клиент может прийти сразу на теоретический экзамен в обозначенное время, которое он забронировал ранее. А после успешной сдачи теории можно также забронировать очередь на практику через приложение “ЦОН”, — указывается в сообщении.
Через видеозвонок можно не только забронировать очередь, но и подать отсканированные копии документов на получение водительских прав — медицинскую справку, фотографию услугополучателя, фото подписи, сертификат об окончании автошколы в случае прохождения обучения и чек об оплате госпошлины. Все документы необходимо прикрепить в диалоговом окне.
Приложение доступно к скачиванию в Google Play и App Store. Его установили уже порядка 350 тыс. пользователей.