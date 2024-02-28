Голос Альфа и Аль Пачино. На ТНТ выйдет сериал «Наследство» с актером из Иркутска

«В детстве родители часто возили меня в Иркутск. Моя мама из Иркутска, папа из Москвы. При СССР это было проще и дешевле. Сейчас, чтобы съездить в Иркутск, нужно много свободного времени, так как Москва высасывает из тебя много сил, и вырваться очень сложно. Мы с труппой Малого театра приезжали в Иркутск несколько раз с гастролями. Моя тетка, двоюродный брат и племянник живут там. Любимое место? Дом, где я жил с бабушкой и прабабушкой, бабой Маней и бабой Лялей, на улице Горького. Напротив дома есть потрясающий ресторан монгольской кухни. Еще люблю ездить “на огород” к двоюродному брату. У него большая дача. Город живет, хорошеет, мне там очень нравится. А Байкал, река Ангара — я просто таю, когда слышу эти названия», — резюмировал Александр Клюквин.