Голос Альфа и Аль Пачино. На ТНТ выйдет сериал «Наследство» с актером из Иркутска

ТНТ 11 марта начнет показ сериала «Наследство» (16+) — остроумной комедии о том, как деньги влияют на человеческие отношения — от романтических до семейных. Одну из ролей в проекте исполнил иркутянин — народный артист РФ Александр Клюквин. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ТНТ в Иркутске.
Александр Клюквин сыграл более чем в 170 фильмах и сериалах. Многим зрителям он также знаком как актер дубляжа. Голосом Александра Клюквина говорят Роберт де Ниро и Аль Пачино, «лейтенант Коломбо» герои мексиканских и бразильских сериалов, а еще любимец детей и взрослых Альф, смешной пришелец с планеты Мелмак.
Наш земляк признается, что сценарий сериала «Наследство» — разноплановый, в нем сплелось много самых разных тем.
«Как писал Антон Чехов в “Драме на охоте” (12+): “Каков сюжет вашей повести? Сюжет не нов — любовь, убийство”. Все сюжеты именно про это: отцы и дети, любовь, убийство. В мировой литературе всего 26 или 27 сюжетов. Все остальное — ответвления от них и разработки этих сюжетов. Это как шахматы», — сказал Александр Клюквин.
Семья не рада приезду Виктора, но он обещает многомиллионное наследство самому доброму, чуткому и услужливому родственнику. Так и начнется гонка за итальянское состояние, где все персонажи проявят себя с неожиданных сторон.
В главных ролях зрители «Наследства» увидят Александра Робака, Нонну Гришаеву, Глеба Калюжного, Маргариту Аброськину, Анну Немченко и других актеров. Шоураннер проекта и автор сценария — Аня Мирохина. Она же стала и режиссёром проекта вместе с Дмитрием Меняйло. Производством «Наследства» занималась компания Ильи Куликова LegioFelix («Полицейский с Рублевки», «Мылодрама», «Закон каменных джунглей»).
Говоря про своего героя, Александр Клюквин утверждает, что ни один персонаж не похож ни на одного актера.
«Вас обманули (улыбается). Актер — это пластилин, который лепит из себя другого человека. Внешне — да, похож. А по поведению, по семейному положению, материальному достатку — он другой. На моего персонажа по фамилии Кравченко объявлена охота, посмотрим, получится ли герою Александра Робака догнать его и устранить», — отметил актер.
Народный артист России сожалеет, что на своей малой родине у него получается бывать крайне редко.
«В детстве родители часто возили меня в Иркутск. Моя мама из Иркутска, папа из Москвы. При СССР это было проще и дешевле. Сейчас, чтобы съездить в Иркутск, нужно много свободного времени, так как Москва высасывает из тебя много сил, и вырваться очень сложно. Мы с труппой Малого театра приезжали в Иркутск несколько раз с гастролями. Моя тетка, двоюродный брат и племянник живут там. Любимое место? Дом, где я жил с бабушкой и прабабушкой, бабой Маней и бабой Лялей, на улице Горького. Напротив дома есть потрясающий ресторан монгольской кухни. Еще люблю ездить “на огород” к двоюродному брату. У него большая дача. Город живет, хорошеет, мне там очень нравится. А Байкал, река Ангара — я просто таю, когда слышу эти названия», — резюмировал Александр Клюквин.
Смотрите комедийный сериал «Наследство» на ТНТ с 11 марта в 22.00.