«Мама, он меня нашёл!» Письмо дочки погибшего на СВО помогло бойцу выжить

"Потерю Соня тяжело переживала. Характер папин, сильная, упёртая, волю эмоциям не даёт. Всё в себе держит. Ко мне ещё сильнее привязалась. Наверное, страх был, что и меня потерять может. Помню, спустя время учим стихотворение к 23 февраля — в школе задание дали, и тут её прорвало. Мы сами выбрали про папу стихотворение, она его учить — и в слёзы. Не могу, говорит. А я понимаю её, больно… Учителю звоню, прошу: можно не будем выступать? Она поняла всё. Дети хоть и маленькие, а горе так же переживают. Страшно, когда дети родителей теряют. И не дай Бог родителям своих чад хоронить. Дочь даже рассуждает по-взрослому, осознанно.