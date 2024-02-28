«Мама, он меня нашёл!» Письмо дочки погибшего на СВО помогло бойцу выжить

«Солдат, вернись, пожалуйста, живым». Эти трогательные слова четвероклассница Софья Аксючиц из Нижнеингашского района Красноярского края написала неизвестному солдату. Строки, выведенные детской рукой, стали для бойца настоящим оберегом, защищавшим его от смерти. Как позже выяснилось, судьба свела дорожки девочки и военного не случайно.
«Когда отдыхать? Братишки ждут»
Своего папу Михаила Аксючица десятилетняя Соня помнит весёлым и улыбчивым. Всегда шутил и их с мамой Аллой подбадривал. Но осенью 2022 года жизнь девочки разделилась на до и после.
"Миша всегда большим патриотом был, справедливый очень, защищал всех. Помню, когда только встречаться стали, он хвалился знанием Конституции РФ. Почти все законы знал, даже на юрфак поступать хотел, но не получилось. К службе имел отношение ещё до начала спецоперации. В 2020 году по контракту служил в Таджикистане. Помню, сообщение получила от него, мол, скоро, наверное, поеду на СВО. Думали, как его родителям сообщить.
На спецоперации у него особая миссия была — перевозка грузов. У ротного трижды просился сюда добровольцем, и лишь с четвёртого раза место нашлось. Работа тяжёлая, без отдыха и сна. Его мама не раз просила, чтобы дал себе время отдохнуть, поспать. А он отвечал ей: «Когда отдыхать? Братишки ждут». Он так своих сослуживцев называл — братишки", — рассказывает супруга Михаила Алла.
Надежду дали, а потом отняли
Страшную весть Алла с Соней узнали 28 сентября 2022 года. Возвращаясь после обеда на работу, девушка даже не думала, какой удар ей приготовила жизнь. Но помнит этот день по минутам.
«Общий знакомый в тот день пытался до меня дозвониться, но не получилось. Смотрю, сообщение от него: “Когда с Мишей разговаривали?” Думаю, может связаться с ним не может. Ответила ему: “Недавно общались, что-то передать хотите?” Он спросил, можно ли позвонить мне. Я даже не сразу поняла, что происходит. Звонит, и слышу в трубке: “Простите, Миша — груз 200… Погиб… При миномётном обстреле, когда груз везли… Простите”.
Не поверила… Как же так? Вот ведь звонил недавно, говорил, всё хорошо. Через три дня в отпуск собирался. Да нет, ошибка, наверное. Звоню сразу в Минобороны, они номер жетона просят назвать, а у меня нет данных. Бегом в военкомат, там дали заветные цифры. Опять звоню. Мне говорят: «Жив, здоров!» Камень с души упал. Соне сразу сообщила, она кричит: «Я верила, я знала! Мало ли там Миш с такой фамилией… Ошиблись». А спустя пару часов перезвонили… Нет, не ошиблись. Потом и командир его связался с нами", — вспоминает страшные моменты Алла.
6 октября 2022 года Михаила похоронили на родной земле, в Красноярском крае.
«Не решилась в тот день сразу Соне всё сказать. Выходит, сначала дали надежду, а потом отняли. Только через сутки призналась. Она плакала, не верила. На похороны решили не брать, пусть запомнит папу живым, с улыбкой на лице. Так лучше. Когда прощались с Мишей, ротный, сопровождающий его, очень тепло отзывался о нём. Говорит, настоящий боец, за справедливость был, честный, ответственный. А он такой и был на самом деле. За службу был удостоен ордена Мужества. Мы им очень гордимся».
Характер в папу
"Потерю Соня тяжело переживала. Характер папин, сильная, упёртая, волю эмоциям не даёт. Всё в себе держит. Ко мне ещё сильнее привязалась. Наверное, страх был, что и меня потерять может. Помню, спустя время учим стихотворение к 23 февраля — в школе задание дали, и тут её прорвало. Мы сами выбрали про папу стихотворение, она его учить — и в слёзы. Не могу, говорит. А я понимаю её, больно… Учителю звоню, прошу: можно не будем выступать? Она поняла всё. Дети хоть и маленькие, а горе так же переживают. Страшно, когда дети родителей теряют. И не дай Бог родителям своих чад хоронить. Дочь даже рассуждает по-взрослому, осознанно.
А перед Новым годом в школе была акция «Напиши письмо солдату». Мы посоветовались и решили написать. Думаю, и ей легче будет, и бойцам приятно. Писала от чистого сердца — всё, что на душе было. Желала стойкости, мужества — всех тех качеств, что у папы были. А самое главное — просила их вернуться живыми, потому что сама уже знала, что такое терять родного человека".
«Помни, тебя любят и ждут…»
Сонино письмо вместе с другими было отправлено солдатам. Кому заветное послание попадёт в руки, никто не знал. Но у судьбы свои причуды, и письмо юной сибирячки досталось бойцу Артуру. Фамилию и позывной разглашать не будем, но вот впечатлениями парень поделился.
«Я это письмо под бронежилетом хранил как оберег. Когда ранение получил, каждый день в госпитале его перечитывал, легче становилось. А в нём: “Помни, тебя любят и ждут… “До глубины души пробирает. Дал себе слово: выживу, разыщу девчушку. Мне ведь эта детская, чистая вера на ноги встать помогла. Через месяц новое боевое задание, а письмо на своём месте, возле сердца. Так что, Софушка, знай, что все письма доходят до нас, и нам они очень нужны. Твоё послание — это лучик света и доказательство того, что такие светлые люди подрастают в наши нелёгкие времена”, — рассказывает Артур.
Слово своё парень сдержал и нашёл Соню. Это стало настоящим сюрпризом для семьи, и даже больше.
«31 января мне ссылку скинули, что дочку боец разыскивает. Слёз не сдержать было. Для нас ведь этот день особенный — день рождения Миши. Думаю, это он через своих сослуживцев-братишек весточку дочке передал с того света. Артур такие тёплые слова написал, как от папы, хотя тогда ещё не знал нашей истории. И для Сони такое внимание очень важно. Она так счастлива была: “Мама, он меня нашёл”. Она вообще на контакт с незнакомыми людьми осторожно идёт, а с ним сразу как-то подружились. До сих пор общаются!».
Вот так общее горе сблизило двух некогда незнакомых людей. Позже оказалось, что Артур ещё и ровесник Сониного папы. Ну как тут в судьбу не поверишь!
Сегодня мама и дочь на регулярной основе помогают солдатам. Они как никто другой знают, как важна им поддержка.
«Нас теперь часто спрашивают: “Вы волонтёры?” Отвечаю: “Нет, просто помогаем, чем можем, нашим ребятам. Когда продукты закупим, лекарства, носки тёплые. Ну и письма, разумеется, пишем.
Софья каждое подписывает, ведь неизвестно, к кому оно попадёт, а вдруг папин сослуживец — ему приятно будет. Сегодня на СВО много моих друзей, соседей, знакомых. Когда в отпуск приезжают, чисто по-человечески радуюсь за их семьи. Дождались… Это ведь такое счастье — дети встретятся с родителями, матери с сыновьями, а жёны — с мужьями".