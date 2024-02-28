В Перми утром пошел снег, который не прогнозировали

По информации ГИС центра ПГНИУ, 29 февраля основная зона осадков снова достигнет Перми. Синоптики прогнозируют умеренный снег. Это буде первый существенный снегопад начиная с 13 февраля. Ожидается, что месячная норма осадков за февраль будет превышена.