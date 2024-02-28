В Перми утром пошел снег, который не прогнозировали

В Перми утром 28 февраля неожиданно пошел снег, который никто не ждал. Синоптики говорят, снегопад пришел под влиянием теплого фронта из Архангельской области. В течение дня ожидаются слабые осадки, к вечеру возможно прояснение.
По информации ГИС центра ПГНИУ, 29 февраля основная зона осадков снова достигнет Перми. Синоптики прогнозируют умеренный снег. Это буде первый существенный снегопад начиная с 13 февраля. Ожидается, что месячная норма осадков за февраль будет превышена.
«В выходные дни ожидаются первые в марте существенные дневные оттепели, в субботу им будут сопутствовать обширные прояснения благодаря влиянию антициклона с центром над Южным Предуральем», — дают прогноз синоптики.