Ученые из Новосибирска изобрели помогающие при раке черные макароны

Новосибирские ученые запатентовали макаронные изделия с добавлением гумусовых кислот для придания им чёрного оттенка. Об этом сообщил Сиб.фм со ссылкой на кандидата сельскохозяйственных наук, доцента НГАУ Олега Сороколетова.
По словам ученого, большинство производителей добавляют темные сорта муки, чернила морской каракатицы или древесный уголь в макароны для придания им цвета. При этом такие добавки могут снижать органолептические показатели или придавать макаронам несвойственный вкус.
Макароны новосибирских ученых на вкус не отличаются от обычных. При этом их не страшно переварить, даже после 30 минут варки они останутся «аль денте».
В перспективе новосибирский ученый Сороколетов хотел бы, чтобы макароны по его рецептам появились на прилавках магазинов. По оценкам ученого, они не будут отличаться по стоимость от обычных макарон.
Напомним, в Новосибирске ученые завершили испытания препарата от клещевого энцефалита.