Ученые из Новосибирска изобрели помогающие при раке черные макароны

Новосибирские ученые запатентовали макаронные изделия с добавлением гумусовых кислот для придания им чёрного оттенка. Об этом сообщил Сиб.фм со ссылкой на кандидата сельскохозяйственных наук, доцента НГАУ Олега Сороколетова.

По словам ученого, большинство производителей добавляют темные сорта муки, чернила морской каракатицы или древесный уголь в макароны для придания им цвета. При этом такие добавки могут снижать органолептические показатели или придавать макаронам несвойственный вкус.

Макароны новосибирских ученых на вкус не отличаются от обычных. При этом их не страшно переварить, даже после 30 минут варки они останутся «аль денте».

В своем патенте Сороколетов добавляет в рецепт водный раствор гумусовых кислот (1,5% гуминовой, фульвовой или гиматомелановой кислоты от общей массы теста). Такие добавки легко усваиваются и оздоравливают организм. Также гуминовая кислота покрывает слизистую кишечника защитной пленкой, таким образом не давая проникать вредным веществам в кровь. Что косвенно помогает предотвращать рак. По словам Сороколетова, данные кислоты также эффективны при гриппе.