В Сибири подорожали шоколадные конфеты: где и насколько

В целом по стране тот же объем продукта стоит чуть дороже — 866,8 рубля, а годовой прирост — 3,1%.
Скромная инфляция
Несмотря на то, что шоколад за минувший год подешевел, конфеты из этого сырья продолжали расти в цене, хотя и не очень активно. Заметнее всего это оказалось в Омской области — на 14,1%. При этом Кузбасс оказался единственным регионом в Сибири, где продукт действительно стал дешевле. Впрочем, среди городов СФО разброс оказался еще шире. Например, в Лесосибирске за год продукт стал дороже на 18,6%, а в Новокузнецке — дешевле на 14,3%.
В абсолютных цифрах лидером по стоимости является Красноярский край, а особенно — находящийся здесь Норильск. Шоколадные конфеты в этом северном городе стоят более чем вдвое дороже, чем в омском Калачинске.
Сколько стоит 1 кг шоколадных конфет в регионах СФО
Красноярский край — 976,9 рубля (+11,9% за год)
Республика Алтай — 939,1 рубля (+2,6% за год)
Иркутская область — 935,4 рубля (+1,2% за год)
Республика Хакасия — 859,9 рубля (+5,6% за год)
Новосибирская область — 806,1 рубля (+0,8% за год)
Кемеровская область — 798,3 рубля (-3% за год)
Алтайский край — 772,6 рубля (+0,6% за год)
Томская область — 742,3 рубля (+1,8% за год)
Республика Тыва — 734,6 рубля (+3,3% за год)
Омская область — 665,4 рубля (+14,1% за год).
ТОП-3 городов Сибири, где шоколадные конфеты стоят дороже всего
Норильск (Красноярский край) — 1221,9 рубля за кг
Иркутск (Иркутская область) — 1113,9 рубля за кг
Лесосибирск (Красноярский край) — 1026,2 рубля за кг.
ТОП-3 городов Сибири, где шоколадные конфеты стоят дешевле всего
Калачинск (Омская область) — 517,4 рубля за кг
Асино (Томская область) — 624 рубля за кг
Шагонар (Тыва) — 657,5 рубля за кг.
ТОП-3 городов Сибири, где шоколадные конфеты подорожали
Лесосибирск (Красноярский край) — на 18,6% за год
Омск (Омская область) — на 18,6% за год
Тара (Омская область) — на 18% за год.
ТОП-3 городов Сибири, где шоколадные конфеты подешевели
Новокузнецк (Кемеровская область) — на 14,3% за год
Братск (Иркутская область) — на 8,1% за год
Калачинск (Омская область) — на 6,8% за год.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Сибири подешевела гречка, но подорожали бананы и кофе.