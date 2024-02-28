В Сибири подорожали шоколадные конфеты: где и насколько

Несмотря на то, что шоколад за минувший год подешевел, конфеты из этого сырья продолжали расти в цене, хотя и не очень активно. Заметнее всего это оказалось в Омской области — на 14,1%. При этом Кузбасс оказался единственным регионом в Сибири, где продукт действительно стал дешевле. Впрочем, среди городов СФО разброс оказался еще шире. Например, в Лесосибирске за год продукт стал дороже на 18,6%, а в Новокузнецке — дешевле на 14,3%.