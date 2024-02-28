«Забывают о человечности и этике»: что думают о блоге фельдшера из Владивостока представители медицинской сферы

Она знакома с блогом Инессы частично, видела лишь скриншоты, но сама она подписана на других врачей, фельдшеров и даже патологоанатомов. В социальных сетях специалистов порой присутствуют и гнойные раны, и операционные моменты, но такие наглядные примеры могут побудить человека к тому, чтобы наконец обратиться к врачу и рассказать о своей проблеме. Однако специалист считает, что блог был бы полезнее, если бы Инесса изменила свою подачу: