«Забывают о человечности и этике»: что думают о блоге фельдшера из Владивостока представители медицинской сферы

В Приморье по-прежнему продолжают обсуждать блог фельдшера из Владивостока Инессы Колпаковой, которая прославилась благодаря своим постам. Она не только рассказывает о своей работе, но и публикует порой шокирующие кадры. Критике подвергается и подача историй о неприятных моментах в жизни фельдшера: Инесса не стесняется в выражениях. Своим мнением о блоге с «Комсомольской правдой — Владивосток» поделилась эксперт по коммуникациям в здравоохранении, бывший пресс-секретарь краевого минздрава Ксения Гусенцова.
Она знакома с блогом Инессы частично, видела лишь скриншоты, но сама она подписана на других врачей, фельдшеров и даже патологоанатомов. В социальных сетях специалистов порой присутствуют и гнойные раны, и операционные моменты, но такие наглядные примеры могут побудить человека к тому, чтобы наконец обратиться к врачу и рассказать о своей проблеме. Однако специалист считает, что блог был бы полезнее, если бы Инесса изменила свою подачу:
«К сожалению, есть те, кто в погоне за лайками, количеством подписчиков теряет “нюх” и забывает и о человеческих нормах поведения, и о профессиональной этике. Перегибы в соцсетях и мессенджерах сегодня, увы, не редкость. Вроде и молчать о чем-то нельзя, но и сказать правильно не все могут.
Уверена, что разверни девушка свой контент в иное русло, например, разбавила бы его полезными советами, историями спасения, помощи, поддержки, то число людей, позитивно оценивающих ее труд и ее коллег, возрос бы в разы".
Блог девушки также прокомментировали и в краевом минздраве. Ведомство не нашло нарушений в блоге, однако проверка продолжится:
«Руководство станции не поддерживает такую деятельность сотрудника, работающего в государственной структуре, ее работа взята на особый контроль. В целом, закон о врачебной тайне сотрудник не нарушил, она не указывает персональные данные или фото лица пациента. Между тем, публичные комментарии в отношении пациентов носят грубый, неуважительный характер. Мы очень надеемся, что данный фельдшер в общении с пациентами не использует такую лексику. Оснований для применения административного наказания у работодателя нет».
В социальных сетях также люди не остаются в стороне, причем своим мнение делятся как люди из медицинской сферы, так и далекие от нее:
«А почему не снимать подобный контент? Это показывает работу изнутри, вдруг кто-то заинтересуется и выберет это же направление»;
«Мое мнение, как человека, который много раз сталкивался с работой скорой и в принципе работал с медиками. Фельдшера жизни спасают людям, им иногда времени не хватает, извините, в туалет сходить. И даже если кто-то что-то ведет в соцсетях, то делает это в свободное от работы время. Странно, что у молодого фельдшера вообще на это есть время».
«В ином случае, если человек не знает о том, что появился в блоге, это, конечно, нетактично и непрофессионально».
Напомним, что корреспондент «Комсомолки» общался с Инессой. Девушка рассказала, почему она решила завести блог.