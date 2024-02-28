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В Хабаровском крае сотрудник ГЖИ заплатит штраф за непредоставление информации

В Хабаровском крае Госжилинспекция отказалась выдавать информацию по запросу, что обернулось штрафом.
Источник: Прокуратура Хабаровского края

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, данные запрашивал юрист в интересах гражданина, чьи интересы он представлял. Однако в предоставлении сведении ему было отказано. В связи с чем было подано обращение в прокуратуру. По итогам прокурорской проверки должностное лицо исполнительного органа края привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.

Кировским районным судом Хабаровска постановление мирового судьи оставлено без изменения. На сегодняшний день виновным лицом штраф оплачен, в ГЖИ адвокату предоставили требуемую информацию.

Прокуратура
штрафы