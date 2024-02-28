В Хабаровском крае сотрудник ГЖИ заплатит штраф за непредоставление информации

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, данные запрашивал юрист в интересах гражданина, чьи интересы он представлял. Однако в предоставлении сведении ему было отказано. В связи с чем было подано обращение в прокуратуру. По итогам прокурорской проверки должностное лицо исполнительного органа края привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.