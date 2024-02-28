На особом контроле. В Красноярске представили план по улучшению экологии

В последние годы экологическая ситуация в Красноярском крае на особом контроле властей. Пять из одиннадцати крупных промышленных предприятий в столице региона уже прошли модернизацию, шесть сделают это до 2026 года. Что уже удалось реализовать, а какие идеи только в планах, обсудили глава региона Михаил Котюков и заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.
Четыре критерия оценки
Экономика Красноярского края показывает устойчивую позитивную динамику. К такому выводу пришла вице-спикер Виктория Абрамченко, посетившая с рабочим визитом краевую столицу.
«Мы оцениваем экономику регионов по четырём ключевым показателям — рост инвестиций, рост доходов населения, рост выпуска товаров и услуг и новые рабочие места. И по этим параметрам край показывает уверенный рост. При этом по доходам населения показатель даже выше общероссийского на 7,3%. Эта планка должна оставаться такой же высокой и в будущем», — отметила Виктория Абрамченко.
Особое внимание уделили реализации экологического проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В прошлом году его участниками стали Минусинск, Ачинск и Лесосибирск. Сейчас программы по снижению выбросов в этих городах находятся на стадии разработки.
Михаил Котюков предложил сформировать для Минусинско-Абаканской агломерации единый комплексный план по снижению выбросов. Такой подход позволит добиться лучших результатов в решении экологических проблем.
Загрязнители на контроле
Сейчас в Красноярске крупные и малые предприятия взяты на особый контроль. Также продолжается программа по переводу частного сектора на более экологичные виды отопления. Жители могут бесплатно поменять устаревшее оборудование, если есть техническая возможность — установить газгольдер или автоматический твердотопливный котёл. Прорабатываются варианты перехода на электрическое и централизованное теплоснабжение.
«Мы постоянно расширяем набор тех решений, которые могут выбирать граждане, чтобы воздух в Красноярске становился всё чище. Но это процесс не быстрый, требуется серьёзная работа. Мы рассчитываем, что красноярцы будут активно откликаться на эти предложения, тем более что средства на установку современного экологичного оборудования мы выделяем из федерального и краевого бюджета. Будем эту программу продолжать, уговаривая людей, объясняя, почему это необходимо и целесообразно сделать», — рассказал губернатор Михаил Котюков.
Улучшить экологическую ситуацию помогает и закрытие неэффективных котельных (33 из 36 уже ликвидированы), развитие системы экологического мониторинга и надзора, а также замена подвижного состава общественного транспорта. Только за последние пять лет муниципальный автобусный парк удалось обновить на 50%, троллейбусный — почти на 90%, трамвайный — на треть. Недавно город получил 20 электробусов.
Спасёт газификация
Особые обязательства по снижению выбросов на себя взяли крупные предприятия региона. Наиболее масштабные работы проведут на Красноярском алюминиевом заводе и на красноярских ТЭЦ.
Виктория Абрамченко и Михаил Котюков посетили КрАЗ, где увидели, как модернизируют производство. Так, за последние три года на предприятии произошли существенные изменения: в 10 корпусах электролиза внедрена система видеомониторинга, построен новый электрофильтр для цеха анодной массы, 11 из 23 газоочистных установок оснащены системой автоматического контроля.
«Крупные компании обещают снизить выбросы больше чем на 30%. Сегодня со стороны Росприроднадзора зафиксировано снижение от КрАЗа около 12%, но нужно больше. Улучшить ситуацию поможет и запуск Серной программы в Норильске, а также мероприятия по закрытию неэффективных котельных и перевод жилых домов на более экологичные виды отопления. Очень надеемся на то, что газ придёт в краевую столицу», — заявила Виктория Абрамченко.
193 частных дома в регионе уже перешли на газ. В 2024 году в планах ещё 180 домов, а в 1115 установят автоматические твердотопливные котлы.
Также вице-премьер РФ побывала в Минусинске, где подробно ознакомилась с планами по улучшению экологической обстановки. По поручению главы региона необходимые средства на их реализацию будут учтены в корректировке бюджета уже в этом году.