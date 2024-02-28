На особом контроле. В Красноярске представили план по улучшению экологии

«Мы постоянно расширяем набор тех решений, которые могут выбирать граждане, чтобы воздух в Красноярске становился всё чище. Но это процесс не быстрый, требуется серьёзная работа. Мы рассчитываем, что красноярцы будут активно откликаться на эти предложения, тем более что средства на установку современного экологичного оборудования мы выделяем из федерального и краевого бюджета. Будем эту программу продолжать, уговаривая людей, объясняя, почему это необходимо и целесообразно сделать», — рассказал губернатор Михаил Котюков.