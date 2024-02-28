Погода в Калининграде 28 февраля

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие значения температур (всего на градус) в восточной части региона: в Озерске, Черняховске, Гусеве, Советске, Славске и Краснознаменске. Также на всей территории области вероятен небольшой дождь.