Их видно ночью и в непогоду: светящиеся пешеходные переходы появятся в Артеме

Такую «зебру» хорошо видно в темное время суток и в плохую погоду. Световая проекция компенсирует стершуюся разметку или разметку, занесенную снегом или грязью. При этом пешеходов видно издалека, что позволяет водителям и пешеходам лучше ориентироваться в дорожной обстановке и повышать безопасность на дорогах.