Их видно ночью и в непогоду: светящиеся пешеходные переходы появятся в Артеме

В Артеме на нескольких улицах появится современная проекционная разметка. Светящиеся пешеходные переходы будут дублировать нанесенные традиционным способом возле образовательных учреждений, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Артемовского городского округа.
Как рассказали в мэрии, в этом году в городе оборудуют восемь проекционных пешеходных переходов — проекторы, транслирующие на асфальт виртуальную желто-белую зебру. При этом светящаяся разметка не отменяет обычную разметку, а дублирует ее.
Такую «зебру» хорошо видно в темное время суток и в плохую погоду. Световая проекция компенсирует стершуюся разметку или разметку, занесенную снегом или грязью. При этом пешеходов видно издалека, что позволяет водителям и пешеходам лучше ориентироваться в дорожной обстановке и повышать безопасность на дорогах.
В Артеме современные зебры появятся на улицах: Заречной, Буденного, Симферопольской, Куйбышева, Лазо и Севастопольской возле образовательных учреждений.
Проекционные пешеходные переходы для Приморья не новшество. В 2022 году компания «Цифровое Приморье» запустила 10 световых проекций пешеходных переходов во Владивостоке, Уссурийске и Артеме.
В регионах России по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проекционную дорожную разметку оборудую с 2019 года. По статистике ГИБДД, количество ДТП с участием пешеходов в стране достигает в отдельных регионах 40% и более от общего числа аварий.