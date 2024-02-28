О погоде в Международный женский день в Приморье рассказали синоптики

«В этом году ничего особенного не ожидается. Над краем друг за другом будут проходить несколько малоактивных атмосферных фронтов, благодаря которым, то тут то там может наблюдаться слабый снег и, конечно, температурные качели с небольшой амплитудой», — сообщил метеоролог.