О погоде в Международный женский день в Приморье рассказали синоптики

Приближается самый весенний праздник — Международный женский день. К слову, в Приморье уже привыкли, что именно в это время зима словно преподносит прощальный подарок. В канун 8 марта природа зачастую бывает неожиданно капризна. Главный синоптик края Борис Кубай озвучил предварительный прогноз погоды на эти дни, сообщает ИА PrimaMedia.
«В этом году ничего особенного не ожидается. Над краем друг за другом будут проходить несколько малоактивных атмосферных фронтов, благодаря которым, то тут то там может наблюдаться слабый снег и, конечно, температурные качели с небольшой амплитудой», — сообщил метеоролог.
Между тем, последний день календарной зимы все же обещает приморцам снег. Однако Борис Кубай говорит, что опасаться не стоит — серьезных осадков не предвидится.