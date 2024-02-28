Без цветов: в мэрии сообщили о провале эксперимента с мавританским газоном

О том, что в Калининграде собираются высадить мавританский газон рядом с проезжей частью стало известно еще в октябре 2022 года. Изначально горвласти готовы были выделить на эксперимент с мавританским газоном 1 790 844 рублей, однако индивидуальный предприниматель Дмитрий Калинин предложил за свои услуги 1 352 087 рублей (к слову, тот же предприниматель ранее стал победителем конкурса по вырубке и раскорчевке участка под гражданское кладбище в Медведевке).