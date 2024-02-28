В Ташкенте женщины начали управлять автобусами большой вместимости

Ранее мы писали, что в Узбекистане женщинам разрешили управлять автобусами большой вместимости.
Как сообщает пресс-служба АО «Тошшахартрансхизмат», после официального разрешения женщинам управлять автобусами большой вместимости, электробусами, которое предоставит равные права мужчинам и женщинам в транспортной сфере, устроиться на работу водителем пассажирского автобуса изъявили желание Наргиз Гадаева и Саодат Шерматова.
«В настоящее время эти гражданки проходят практические занятия, в ходе которых опытные водители предоставляют им подробную информацию об управлении автобусом и маршрутах движения», — говорится в сообщении.