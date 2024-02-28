ГАИ проведет отработку трассы М10 в Гомельской области

Наряды ДПС будут выставлены в местах с самой большой вероятностью нарушений ПДД со стороны всех участников движения и аварий.
В первую очередь внимание стражи дорог направят на то, чтобы пресечь грубые нарушения ПДД, которые могут привести к происшествиям. «Это управление транспортом в состоянии опьянения, без прав, превышение скоростных режимов, нарушение правил обгона и перевозки пассажиров. Со стороны пеших участников — нахождение на проезжей части в нетрезвом виде или отсутствие на одежде и вещах световозвращающих элементов в темное время суток», — перечислили в УГАИ.
В работе инспекторы ДПС намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль, у них будут приборы фото- и видеофиксации.