Последние новости Воронежа на 28 февраля 2024 года: покусанная собаками школьница и задержание пособника террористов

В Воронеже из-за запрета парковки в районе дома № 1 на площади Черняховского изменят маршруты автобусов №№ 46, 74 и 75. С 22.00 вторника, 27 февраля, до 15 часов среды, 28 февраля, они будут ездить с улицы Мира по Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». А обратно — с улицы Кольцовской по улице Мира и далее по маршрутам. Также немного поменяют путь автобусы № 76. Они станут курсировать до остановки «вокзал Воронеж-1», как и маршрутки №№ 46, 74 и 75. А вот обратно с Кольцовской они направятся по Феоктистова и далее по маршрутам.