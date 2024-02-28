Последние новости Воронежа на 28 февраля 2024 года: покусанная собаками школьница и задержание пособника террористов

Сотрудники ФСБ задержали 49 членов террористической сети в 22 регионах страны. Они занимались сбором денег для боевиков в Сирии. Об этом сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности. Некоторые из подозреваемых также распространяли радикальную идеологию через интернет и оправдывали действия террористов. В региональном управлении ведомства подтвердили факт задержания в Воронеже пособника боевиков. Известно, что он приехал в наш город на учебу. Получил образование в одном из вузов, но возвращаться на родину не стал. После получения диплома мужчина нашел здесь работу.
Очередной инцидент с нападением собак произошел в Воронеже. Мама ученицы мегашколы рассказала, что ее дочь шла на уроки, когда с располагающейся неподалеку стройки выбежали псы и покусали ребенка. Девочка испугалась, но к счастью, пострадала несильно. Теперь ей предстоит пройти курс профилактического лечения. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работники подрядной организации управы Центрального района отловили собаку, укусившую девочку. В мэрии признали, что возле мегашколы бегает стая бродячих животных. В Воронеже это уже третий случай нападения собак на человека менее, чем за неделю. В Железнодорожном районе пять животных покусали мужчину, а в Центральном — набросились на женщину.
В Воронеже из-за запрета парковки в районе дома № 1 на площади Черняховского изменят маршруты автобусов №№ 46, 74 и 75. С 22.00 вторника, 27 февраля, до 15 часов среды, 28 февраля, они будут ездить с улицы Мира по Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». А обратно — с улицы Кольцовской по улице Мира и далее по маршрутам. Также немного поменяют путь автобусы № 76. Они станут курсировать до остановки «вокзал Воронеж-1», как и маршрутки №№ 46, 74 и 75. А вот обратно с Кольцовской они направятся по Феоктистова и далее по маршрутам.
Аферисты придумали новую схему для обмана доверчивых воронежцев. Во время звонков мошенники представляются сотрудниками Социального фонда России. По телефону они сообщают человеку, что ему положена определенная выплата. Например, прибавка к пенсии, помощь с оформлением услуг или перерасчет пособий. Для перечисления средств фальшивые работники просят предоставить счет или реквизиты, а также сверить персональные данные. В Соцфонде напомнили, что их сотрудники не ходят по домам. Все услуги организация оказывает бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически на основании имеющихся данных.
Неожиданную находку сделали воронежцы, гуляя по Ботаническому саду ВГУ. Прямо на снегу под ногами прохожих оказался совенок. Горожане взяли малыша и передали администрации сада. Оттуда птенца серой неясыти отправили в Центр охраны животных «Наша природа». Зоологи осмотрели птенца, оказалось, что он абсолютно здоров, и совсем недавно его покормили родители. В такой ситуации лучший выход — вернуть малыша поскорее в семью. Волонтеры отправились в Ботанический сад и оставили совенка в густых зарослях. Дальнейшее наблюдение показало, что родители нашли своего птенца и снова заботятся о нем.