Зарплата врачей и ОСАГО на день: что изменится в жизни нижегородцев в марте

С 1 марта заработает постановление правительства страны о требованиях к содержанию животных в зоомагазинах и других местах их продажи. В документе говорится, что продавцы обязаны мыть и дезинфицировать места содержания животных и инвентарь не реже раза в неделю, а ёмкости для воды и еды — как минимум раз в день, а если животное заболело — изолировать его и лечить.