Зарплата врачей и ОСАГО на день: что изменится в жизни нижегородцев в марте

В марте заработают новшества законодательства, которые касаются не только многих жителей страны, но и животных. Разбираемся, что к чему.
Врачи получат больше.
С 1 марта повышаются ежемесячные выплаты медработникам первичного звена в малых городах, в районных центрах, сёлах. В городах с населением 50−100 тысяч человек врачи дополнительно, кроме зарплаты, будут получать 29 тысяч руб-лей, средний медперсонал — 13 тысяч. В населённых пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, выплата для врачей составит 50 тысяч рублей, для медработников среднего звена — 30 тысяч рублей.
Когтеточка обязательна.
С 1 марта заработает постановление правительства страны о требованиях к содержанию животных в зоомагазинах и других местах их продажи. В документе говорится, что продавцы обязаны мыть и дезинфицировать места содержания животных и инвентарь не реже раза в неделю, а ёмкости для воды и еды — как минимум раз в день, а если животное заболело — изолировать его и лечить.
Определены размеры клеток, вольеров для собак весом до 5 кг и больше, для взрослых кошек и котят, грызунов и других животных, птиц. Ёмкости для воды и еды там обязательны. В местах содержания кошек при этом должны быть когтеточки, у щенков и котят — прорезыватели для зубов, у кроликов — приспособления для стачивания зубов, а у приматов, горностаев, хорьков — оборудование для лазания.
Прописаны и требования к террариумам для ящериц, змей, черепах, лягушек, пауков, аквариумам для рыб и моллюсков.
Коров промаркируют.
Заработает и ещё одно нововведение для животных, на этот раз сельскохозяйственных. С 1 марта становится обязательным их маркирование. Это позволит проследить перемещение животных, предотвратить распространение болезней, оперативно выявить их источник.
Маркировать животных владельцы будут за свой счёт. Выполнение требования могут проверить ветеринары, сотрудники Россельхознадзора. За отсутствие маркировки грозит административная ответственность: для физических лиц штраф до 5000 рублей, для должностных лиц животноводческих предприятий — до 20 тысяч, для юридических лиц — до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 60 суток.
ОСАГО на день.
Со 2 марта вступят в силу новшества для автомобилистов. Новые положения появились в законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: договор ОСАГО теперь можно будет заключать не только на год, но и на короткий срок — от одного дня до трёх месяцев.
Краткосрочный договор будет вступать в силу через три дня после заключения, если более короткий срок не обговаривался отдельно.
Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора будут устанавливать страховщики.
Предполагается, что краткосрочные полисы заинтересуют таксистов и водителей, которые редко ездят.
Деньги вернут онлайн.
С 19 марта при отзыве лицензии у банка деньги можно будет вернуть не только при личном обращении, но и онлайн — на сайте Агентства по страхованию вкладов или на портале госуслуг. Деньги перечислят на счёт, указанный заявителем. Величина возмещения по вкладам — до 1,4 млн рублей.