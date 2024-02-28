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Директора школы уволили после давки учащихся в раздевалке в Алматы

Алматы. 28 февраля. КазТАГ — Директора школы № 41 уволили после давки учащихся в раздевалке в Алматы, сообщает пресс-служба управления образования города.
Источник: Telegram/@Qumash

«27 февраля после второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже, образовалось скопление учащихся. Причина в неправильной организации процесса переодевания учащихся в указанный день. Ранее подобного в данной школе не наблюдалось. По информации администрации школы пострадавших нет. За ослабление контроля за организацей учебного процесса директор школы освобождена от занимаемой должности», — сообщили в управлении редакции КазТАГ в среду.

Как уточнили в пресс-службе, в данной школе обучаются 1426 учащихся в две смены, при проектной мощности 870 мест.

«Для решения проблемы дефицита мест в данной школе в 2023 году начато строительство комфортной школы на 2 тыс. мест в микрорайоне Самгау-2», — сообщили в управлении образования.

Отметим, что видео с давкой учеников ранее распространилось в интернете.

образование