Директора школы уволили после давки учащихся в раздевалке в Алматы

«27 февраля после второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже, образовалось скопление учащихся. Причина в неправильной организации процесса переодевания учащихся в указанный день. Ранее подобного в данной школе не наблюдалось. По информации администрации школы пострадавших нет. За ослабление контроля за организацей учебного процесса директор школы освобождена от занимаемой должности», — сообщили в управлении редакции КазТАГ в среду.