Директора школы уволили после давки учащихся в раздевалке в Алматы

«27 февраля после второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже, образовалось скопление учащихся. Причина в неправильной организации процесса переодевания учащихся в указанный день. Ранее подобного в данной школе не наблюдалось. По информации администрации школы пострадавших нет. За ослабление контроля за организацей учебного процесса директор школы освобождена от занимаемой должности», — сообщили в управлении редакции КазТАГ в среду.
Как уточнили в пресс-службе, в данной школе обучаются 1426 учащихся в две смены, при проектной мощности 870 мест.
«Для решения проблемы дефицита мест в данной школе в 2023 году начато строительство комфортной школы на 2 тыс. мест в микрорайоне Самгау-2», — сообщили в управлении образования.
Отметим, что видео с давкой учеников ранее распространилось в интернете.