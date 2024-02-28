Среди волгоградцев проведут опрос о качестве общественного транспорта

На портале госзакупок были опубликованы документы контракта, заключенного между агентством социальной информации Санкт-Петербурга и Российским университетом транспорта.
За 2 млн 100 тыс. рублей подрядчик обязан будет провести соцопрос среди 4800 жителей региона, половина из которых проживает в Волгограде.
Волгоградцы ответят на 39 вопросов анонимно через онлайн-анкету, размещенную в соцсетях и веб-порталах.
У респондентов спросят, готовы ли они платить свыше 60 рублей за проезд в общественном транспорте, если будет повышено качество обслуживания до высокого уровня.
По результатам опроса в Волгоградской области разработают математическую модель транспортной системы.