Центр госуслуг в Хамовниках открылся после капитального ремонта

В районе Хамовники после капитального ремонта принял первых посетителей центр госуслуг. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру, чтобы получение государственных услуг становилось еще более быстрым, простым и доступным. Недавно Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году было приведено в порядок 28 помещений “Мои документы”. Сегодня в Хамовниках после капитального ремонта открылся обновленный центр госуслуг. Он встречает посетителей новым дизайном, а грамотное использование пространства позволило сделать офис еще удобнее для получения услуг. В центре есть все необходимое: комфортные и современные пространства для ожидания, детский уголок. Для горожан открыто 50 окон приема, появился кабинет для неторжественной регистрации брака, увеличилась зона электронных услуг с трех до девяти компьютеров в свободном доступе. Первый этаж центра доступен для всех маломобильных групп населения», — рассказала Анастасия Ракова.
В зоне ожидания посетители могут заполнить заявление, зарядить телефон, выпить кофе и отдохнуть. Кроме того, там расположены платежные терминалы, банкомат, вендинговые аппараты. Для заявителей с ограниченными возможностями здоровья установили тактильные индикаторы и мнемосхему, специализированное расширенное окно приема. Для родителей с детьми оборудовали игровую зону.
В центре госуслуг можно оформить необходимые документы или распечатать либо снять копии с них, а также воспользоваться дополнительными сервисами. Например, сделать фотографию в специальной кабине, оплатить госпошлину и совершить иные платежи.
Принимать москвичей центр будет по обычному графику районных офисов — ежедневно с 08:00 до 20:00.