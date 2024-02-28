Центр госуслуг в Хамовниках открылся после капитального ремонта

«Мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру, чтобы получение государственных услуг становилось еще более быстрым, простым и доступным. Недавно Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году было приведено в порядок 28 помещений “Мои документы”. Сегодня в Хамовниках после капитального ремонта открылся обновленный центр госуслуг. Он встречает посетителей новым дизайном, а грамотное использование пространства позволило сделать офис еще удобнее для получения услуг. В центре есть все необходимое: комфортные и современные пространства для ожидания, детский уголок. Для горожан открыто 50 окон приема, появился кабинет для неторжественной регистрации брака, увеличилась зона электронных услуг с трех до девяти компьютеров в свободном доступе. Первый этаж центра доступен для всех маломобильных групп населения», — рассказала Анастасия Ракова.