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Надо зарядить все приборы, которые не могут «жить» без электричества: В Кишиневе и пригородах отключат электроэнергию на десятках улицах

Публикуем адреса, где в Кишиневе не будет электричества 28 февраля.
Источник: Комсомольская правда

Premier Energy сообщает, что 28 февраля будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых в Кишинёве не будет электричества.

Кишинёв, Ботаника.

ул. Мунчештская 29, 29/1, 52−54 (частично), с 9:00 до 17:00.

Кишинёв, Сынжера.

ул. Богдана Петричейку Хашдеу,

переулок Богдана Петричейку Хашдеу,

ул. Кокостырчилор,

ул. Игоря Виеру,

ул. Иона Крянгэ,

ул. Оргеевская,

ул. Вероники Микле (частично),

ул. Куза-Водэ,

ул. Михаила Фрунзе,

ул. Суверанитэций,

ул. Молодёжная (частично) с 9:00 до 17:00.

Кишинёв, Добруджа.

ул. Кишинёвская,

ул. Димитрие Кантемир,

ул. Ион Крянгэ,

ул. Михая Эминеску,

ул. Сергея Лазо,

ул. Штефан чел Маре и частично с 9:00 до 17:00.

Кишинёв, Центр.

Хынчештское шоссе 64, 64Б, 64/1 (частично) с 9:00 до 17:00.

Кишинёв, Чеканы.

ул. Отоваска 1А (частично) с 9:30 до 17:00.

Кишинёв, Рышкановка.

ул. Матея Басараба 5/1 (частично), с 9:10 до 17:20.

ул. Алеку Руссо 9/3, 9/6, 11/1 (частично), с 9:00 до 17:00.

Кишинёв, Крикова.

ул. 31 Августа,

ул. Кишинёвская,

ул. Николае Милеску Спэтару,

ул. Петру Унгуряну,

ул. Тинеретулуй (частично) с 9:15 до 17:00.

Кишинёв, коммуна Чореску.

ул. Александру чел Бун,

ул. Виилор (частично), с 9:15 до 17:00.

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