Надо зарядить все приборы, которые не могут «жить» без электричества: В Кишиневе и пригородах отключат электроэнергию на десятках улицах

Premier Energy сообщает, что 28 февраля будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых в Кишинёве не будет электричества.
Кишинёв, Ботаника.
ул. Мунчештская 29, 29/1, 52−54 (частично), с 9:00 до 17:00.
Кишинёв, Сынжера.
ул. Богдана Петричейку Хашдеу,
переулок Богдана Петричейку Хашдеу,
ул. Кокостырчилор,
ул. Игоря Виеру,
ул. Иона Крянгэ,
ул. Оргеевская,
ул. Вероники Микле (частично),
ул. Куза-Водэ,
ул. Михаила Фрунзе,
ул. Суверанитэций,
ул. Молодёжная (частично) с 9:00 до 17:00.
Кишинёв, Добруджа.
ул. Кишинёвская,
ул. Димитрие Кантемир,
ул. Ион Крянгэ,
ул. Михая Эминеску,
ул. Сергея Лазо,
ул. Штефан чел Маре и частично с 9:00 до 17:00.
Кишинёв, Центр.
Хынчештское шоссе 64, 64Б, 64/1 (частично) с 9:00 до 17:00.
Кишинёв, Чеканы.
ул. Отоваска 1А (частично) с 9:30 до 17:00.
Кишинёв, Рышкановка.
ул. Матея Басараба 5/1 (частично), с 9:10 до 17:20.
ул. Алеку Руссо 9/3, 9/6, 11/1 (частично), с 9:00 до 17:00.
Кишинёв, Крикова.
ул. 31 Августа,
ул. Кишинёвская,
ул. Николае Милеску Спэтару,
ул. Петру Унгуряну,
ул. Тинеретулуй (частично) с 9:15 до 17:00.
Кишинёв, коммуна Чореску.
ул. Александру чел Бун,
ул. Виилор (частично), с 9:15 до 17:00.