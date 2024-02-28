Когтеточки в зоомагазинах и запрет рекламы VPN: что изменится в Самарской области с 1 марта 2024 года

С 1 марта 2024 года на бутылке с вином должны быть указаны не только сорт, место происхождения и год урожая винограда, но и производитель. Эти сведения будут размещать на этикетке или с обратной стороны бутылки, кеглем не менее 8 пунктов. Информация о месте происхождения и годе сбора урожая винограда должна быть напечатана шрифтом не менее 12 пунктов, а о сортах винограда — не менее 8 пунктов. Продажа напитков со старыми этикетками разрешена до полной ее реализации или до окончания срока годности товара.