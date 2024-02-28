Когтеточки в зоомагазинах и запрет рекламы VPN: что изменится в Самарской области с 1 марта 2024 года

В первом месяце весны 2024 года в России ожидается несколько положительных нововведений, которые призваны стать на защиту здоровья и финансового благополучия не только людей, но и животных. Рассказываем, что изменится в Самарской области с 1 марта 2024 года.
Разовая надбавка к пенсии 80-летним
С первого весеннего месяца пенсионеры в Самарской области, которым исполнилось 80 лет, получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — 16 269,76 рубля. Деньги СФР начислит автоматически. Надбавка придет в следующем месяце после дня рождения. Эту же сумму получат и те, кому впервые поставили 1-ю группу инвалидности. По обоим основаниям доплата устанавливается только один раз.
Запрет любой информации о VPN
С 1 марта 2024 года в России вступит в силу закон о запрете распространения информации о способах обхода блокировок запрещенных сайтов — сервисах VPN. Это не значит, что использование VPN будет преступлением. Также речь не идет об ограничениях на их установку, использование и распространение. Запретят именно рекламу таких сервисов.
Новые ограничения по ипотеке
С 1 марта 2024 года процентные ставки по ипотеке будут напрямую зависеть от суммы первоначального взноса и наличия других кредитов у заемщика. Для покупателей с минимальным первоначальным взносом (10% и менее) установлен высокий коэффициент надбавки в 9%. При нем процент по кредиту существенно вырастает.
Онлайн-возврат вкладов из прогоревших банков
С 19 марта 2024 года у «лопнувшего» банка получить компенсацию по счетам и вкладам можно будет онлайн — через портал Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или сервис «Госуслуги». Деньги перечислят на счет, указанный заявителем. Сумма возврата прежняя — до 1,4 млн рублей. При этом забрать свои кровные можно будет и старым способом — очно в отделении банков-агентов.
Новые этикетки на вине
С 1 марта 2024 года на бутылке с вином должны быть указаны не только сорт, место происхождения и год урожая винограда, но и производитель. Эти сведения будут размещать на этикетке или с обратной стороны бутылки, кеглем не менее 8 пунктов. Информация о месте происхождения и годе сбора урожая винограда должна быть напечатана шрифтом не менее 12 пунктов, а о сортах винограда — не менее 8 пунктов. Продажа напитков со старыми этикетками разрешена до полной ее реализации или до окончания срока годности товара.
Когтеточки в зоомагазине
С 1 марта 2024 в России вводятся новые требования к местам торговли животными, в первую очередь зоомагазинам. Установлены размеры клеток, вольеров и аквариумов в зависимости от возраста и веса животного. Появились четкие требования к освещению, температуре, влажности воздуха. Отдельным пунктом прописано, что в вольерах у кошек должны стоять устройства для стачивания когтей, а у щенков и котят — прорезыватели для зубов.
Краткосрочные полисы ОСАГО
Со 2 марта 2024 года водители в Самарской области смогут оформить краткосрочные полисы ОСАГО: от одного дня до трех месяцев. Ранее оформить ОСАГО на срок меньше года было возможно только в строго оговоренных случаях. Страховые компании должны ввести понижающие коэффициенты для новых тарифов. Краткосрочный полис позволит владельцам машин немного экономить.