В Крыму нашли некрополь неизвестного народа

В Белогорском районе у села Сенное почти семь лет назад был открыт склеп I—II вв. ека нашей эры. Останки изучал антрополог, выяснив, что почти все полсотни похороненных — женщины и дети. Причём, отмечал директор историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев, по костям и суставам удалось определить: эти люди имели развитую мускулатуру рук. То есть, много занимались каким-то физическим трудом. Что удивительно, склеп находился недалеко от некрополя: оба места захоронения могли относиться к одному поселению. И на могильнике погребения оказались заметно богаче. Выходит, тогда были какие-то работники с низким статусом, которые и после смерти должны были находиться отдельно от остальных?