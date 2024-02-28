В Хабаровске женщин, воспитывающих пятерых и более детей, отметят почетным знаком

Как сообщили в комитете по управлению Индустриальным районом Хабаровска, такой награды будут удостоены женщины, родившие или усыновившие, воспитывающие пятерых и более детей. Документы о присвоении звания жительницам Индустриального района, подходящим под указанные критерии, будут принимать по адресу: улица Краснореченская, 87, в кабинете № 40 в срок до 15 марта 2024 года. Подробнее по телефону: 40−90−36.