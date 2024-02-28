Крот вылез из сугроба в Юнтоловском заказнике в Петербурге

Удивительная встреча произошла 26 февраля в Юнтоловском заказнике в Петербурге с фотографом Антоном Кубышкиным. Он гулял там, как вдруг начал раздаваться тихий скрежет из-под земли. Несколько минут спустя из сугроба показался европейский крот. Об этом мужчина рассказал в сообществе «Грибы и Грибники СПб».
— Была мысль, что кроты уже проснулись, почувствовав весну. Однако, как рассказал биолог Павел Глазков, эти животные не спят зимой. Живут в норах и поедают запасы пищи, которые приготовили за лето и осень, — добавил Антон Кубышкин.
Но остается другой вопрос, зачем кроты вылезают наружу, если у них есть запасы еды в своих норках. Оказывается, что сейчас у них начался период гона, а значит они больше перемещаются в поисках партнера. И иногда, когда на их пути под землей появляются препятствия, они обходят его поверху.