Крот вылез из сугроба в Юнтоловском заказнике в Петербурге

Но остается другой вопрос, зачем кроты вылезают наружу, если у них есть запасы еды в своих норках. Оказывается, что сейчас у них начался период гона, а значит они больше перемещаются в поисках партнера. И иногда, когда на их пути под землей появляются препятствия, они обходят его поверху.