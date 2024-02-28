Фестиваль «Снежная радость» в Амурске выберет лучших в «ледяном караоке»

В Амурском районе Хабаровского края пройдет традиционный фестиваль работающей молодежи «Снежная радость». В этом году организаторы придумали много необычных конкурсов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Один из таких — ледяное караоке. Участники будут соревноваться в пении, но не только. А вот какие еще испытания ждут их в этом конкурсе — организаторы держат в секрете. О том, что им предстоит выполнить, они узнают уже во время участия. Еще одна интересная новинка этого года — строительство снежной башни. Выиграет та команда, которая создаст самую креативную, высокую, крепкую и красивую конструкцию. Также участники «Снежной радости» попробуют свои силы в перетягивании каната, спортивных стартах и кулинарном поединке.
— Так как 2024 год объявлен Годом семьи, то команда должна приготовить их традиционное, семейное блюдо. Брать с собой из дома готовую еду запрещено: участники должны взять все ингредиенты и инструменты, а приготовить уже на месте. При оценке кулинарии учитываются вкусовые качества, сервировка стола и презентационная легенда в соответствии с темой «Кулинарное наследие», — рассказала специалист отдела по развитию молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Амурского района Екатерина Сметанина. Фестиваль состоится 10 марта на стадионе «Юность» в Амурске. Для участия команда должна подать заявку до 06.03.2024 с указанием ФИО, даты рождения всех членов команды, контактного телефона капитана команды. Документы передать в отдел молодежной политики и спорта лично или по email katya.smetanina.91@mail.ru.
Команда, занявшая 1 место, награждается денежным призом в размере 2500 рублей, а участникам, занявшим 2 и 3 места, вручат сертификаты на разовое посещение бассейна.